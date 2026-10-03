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Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Erzincan’da 1.004 ilkokul ve ortaokul öğrencisine gıda hijyeni, güvenli tüketim ve israfın önlenmesi konusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü eğitim verdi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 07:41

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Eğitim programının kapsamı:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzincan’da ilk ve orta dereceli okullarda 1.004 öğrenci'ye yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Eğitimlerde güvenli gıda tüketimi, gıda hijyeni ve gıda israfının önlenmesi başlıklarına odaklanıldı.

Öne çıkan başlıklar:

Eğitimlerde öğrencilere, gıdaların nasıl güvenli tüketileceği, basit hijyen kuralları ve atık azaltma yöntemleri aktarıldı. Uygulamalı ve görsel anlatımlarla çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırılması ve gıdanın değeri hakkında farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Amaç ve devam eden çalışmalar:

Programın amacı, öğrencilerde bilinçli tüketim bilincinin geliştirilmesi ve gıda israfının azaltılmasına katkı sağlamak olarak açıklandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından benzer eğitimin sürdürüldüğü bildirildi.

ERZİNCAN’DA İLK VE ORTA DERECELİ OKULLARDA BİN 4 ÖĞRENCİYE GIDA GÜVENLİĞİ VE İSRAF KONUSUNDA...

ERZİNCAN’DA İLK VE ORTA DERECELİ OKULLARDA BİN 4 ÖĞRENCİYE GIDA GÜVENLİĞİ VE İSRAF KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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