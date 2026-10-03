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Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Erzincan Fen Lisesi öğrencileri 'Mehmetçik ile Bir Gün' etkinliğinde askerî personel ve gazilerle buluşup görev, birlik ve fedakârlığı tanıdı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 07:23

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Erzincan Fen Lisesi öğrencileri Mehmetçiklerle buluştu

Erzincan Fen Lisesi öğrencileri, 'Mehmetçik ile Bir Gün' etkinliği kapsamında askerî personel ve gazilerle bir araya geldi. Etkinliğin amacı, öğrencilerin vatan sevgisi, görev bilinci, disiplin, dayanışma ve fedakârlık gibi değerleri yakından tanıması olarak belirtildi.

Etkinlikte neler yapıldı:

Programda Mehmetçiklerin günlük görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler askerî araçları yerinde inceleme fırsatı buldu, personelin görev anlatımları ve uygulama gösterimleri ile saha deneyimini gözlemledi.

İletişim ve paylaşım anları:

Gençler Mehmetçiklerle sohbet ederek onların görevleri, vatan ve millet sevgisi ile birlik ve beraberliğin önemi üzerine deneyimlerini dinledi. Etkinlik samimi bir ortamda geçti; öğrenciler askerlerle aynı sofrayı paylaştı ve sohbetlerin ardından teşekkürlerini iletti.

Etkinliğin, öğrencilerin ülkeye hizmet, sorumluluk, dayanışma ve milli birlik gibi değerleri daha yakından tanımasına katkı sağladığı vurgulandı.

ERZİNCAN FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, &quot;MEHMETÇİK İLE BİR GÜN&quot; ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA ASKERÎ PERSONEL VE...

ERZİNCAN FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, "MEHMETÇİK İLE BİR GÜN" ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA ASKERÎ PERSONEL VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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