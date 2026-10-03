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Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Fransa’da öğretmen eksikliği ve eğitim şartlarına tepkiyle başlayan lise eylemlerinde pazartesiden bu yana 5 binden fazla kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 04:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

gözaltı sayıları ve yaş dağılımı:

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülke genelindeki lise eylemlerinde bugün gözaltına alınanların sayısının 1.747 olduğunu, pazartesiden bu yana toplam gözaltı sayısının ise 5 bini aştığını açıkladı. Bakan Nunez, gözaltına alınanların yaklaşık %85’inin reşit olmadığını belirtti.

okulların durumu ve şiddet olayları:

Eğitim Bakanlığı verilerine göre, eylemlerden etkilenen eğitim kurumlarının sayısı 735 olarak kaydedildi; Nunez ayrıca 158 okul çevresinde doğrudan şiddet olayları yaşandığını bildirdi. Başlangıçta barışçıl olan bazı protestoların ilerleyen saatlerde şiddet eylemlerine dönüştüğü not edildi.

eğitim bakanlığı ve yaralanan personel:

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, bugün yaşanan olaylarda 3 eğitim çalışanının yaralandığını, bir önceki gün bu sayının 31 olduğunu açıkladı. Bakanlığın gün sonu verileri, okulların normal işleyişinin bir kısmının aksadığını gösteriyor.

öğrenci örgütleri, talepler ve eylem çağrısı:

Gün içinde öğrenci temsilcileri, eğitim sendikaları ve veli örgütleriyle yapılan görüşmelerin ardından öğrenci örgütleri hükümetten somut önlemler göremediklerini belirterek eylemlere devam çağrısı yaptı. Öğrenci örgütleri şiddet olaylarından uzak durduklarını vurgularken, öğretmen ve personel eksikliğinin giderilmesi, sınıf mevcudunun azaltılması ve eğitime ayrılan kaynakların artırılması taleplerini yineledi.

Öğrenci örgütleri 6 Ekim Salı günü lise ve üniversitelerde yeni eylemler düzenlenmesi çağrısında bulundu; bazı öğretmen sendikalarının bölgesel birimleri de aynı gün greve giderek öğrencilere destek verme çağrısı yaptı.

güvenlik önlemleri ve sokak olayları:

Protestoların sürdüğü bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşanırken, Strasbourg’da polis kalabalığa müdahalede göz yaşartıcı gaz kullandı. Olayların yayılması üzerine yetkililer hem okullarda hem de kent merkezlerinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Yeni eylem çağrılarının ardından protestoların devam etmesi bekleniyor; yetkililer ve eğitim tarafları arasındaki görüşmelerin sonuçları ise eylemlerin seyrini belirleyecek önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülkedeki şiddetli lise eylemlerinde bugün gözaltına...

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülkedeki şiddetli lise eylemlerinde bugün gözaltına alınanların sayısının bin 747'ye yükseldiğini bildirirken, pazartesi gününden bu yana ise 5 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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