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Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı

Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde işçi personelle kahvaltıda buluştu; görüş ve önerileri dinledi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 07:31

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı

Rektör Kuyrukluyıldız personelle bir araya geldi:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, üniversitede görev yapan işçi personelle düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Toplantıda karşılıklı sohbetler yapıldı, personelin gündeme ilişkin görüşleri ve beklentileri paylaşıldı.

Programda kimler yer aldı:

Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun ile kurumun farklı birimlerinden işçi personel katıldı. Katılımcılar, çalışma koşulları ve kurum içi iletişime dair önerilerini aktardı.

Rektörün vurguları:

Kuyrukluyıldız, üniversitenin gelişiminde tüm çalışanların katkısının önem taşıdığına dikkat çekti. Personelle sohbet ederek görüş ve önerilerini dinleyen rektör, birlik ve dayanışma içerisinde yürütülen çalışmaların kurumsal hedeflere ulaşılmasına katkı sunduğunu ifade etti ve özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

Programın sonu:

Etkinlik, günün anısına çekilen fotoğrafla sona erdi. Rektör Kuyrukluyıldız, çalışanlara görevlerinde başarı dileklerini iletti.

REKTÖR KUYRUKLUYILDIZ, ÜNİVERSİTE PERSONELİYLE KAHVALTIDA BULUŞTU

REKTÖR KUYRUKLUYILDIZ, ÜNİVERSİTE PERSONELİYLE KAHVALTIDA BULUŞTU

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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