Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı

Rektör Kuyrukluyıldız personelle bir araya geldi:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, üniversitede görev yapan işçi personelle düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Toplantıda karşılıklı sohbetler yapıldı, personelin gündeme ilişkin görüşleri ve beklentileri paylaşıldı.

Programda kimler yer aldı:

Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun ile kurumun farklı birimlerinden işçi personel katıldı. Katılımcılar, çalışma koşulları ve kurum içi iletişime dair önerilerini aktardı.

Rektörün vurguları:

Kuyrukluyıldız, üniversitenin gelişiminde tüm çalışanların katkısının önem taşıdığına dikkat çekti. Personelle sohbet ederek görüş ve önerilerini dinleyen rektör, birlik ve dayanışma içerisinde yürütülen çalışmaların kurumsal hedeflere ulaşılmasına katkı sunduğunu ifade etti ve özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

Programın sonu:

Etkinlik, günün anısına çekilen fotoğrafla sona erdi. Rektör Kuyrukluyıldız, çalışanlara görevlerinde başarı dileklerini iletti.

REKTÖR KUYRUKLUYILDIZ, ÜNİVERSİTE PERSONELİYLE KAHVALTIDA BULUŞTU