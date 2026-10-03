Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Bandırma'da tesis incelemeleri

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Bandırma'da gençlik ve spor hizmetleri kapsamındaki yatırımları yerinde değerlendirmek üzere bir dizi inceleme gerçekleştirdi. Ziyaretlerde ilçedeki projelerin güncel durumu ve yürütülen çalışmalar ele alındı.

İnşaat ve yatırımların durumu:

Özalp, program kapsamında yapımı devam eden Bandırma Spor Salonu inşaat alanını ziyaret etti. Saha incelemesinde, sürdürülen çalışmalar yerinde gözlemlendi ve yetkililerden projenin ilerleyişine ilişkin bilgiler alındı.

Tesislerde yürütülen hizmetler ve faaliyetler:

İl Müdürü ayrıca Bandırma Gençlik Merkezi ile Bandırma Yüzme Havuzunu gezerek, tesislerde yürütülen faaliyetleri ve gençlik ile spor hizmetlerinin uygulama biçimini değerlendirdi. Ziyaretlerde hizmetlerin erişilebilirliği ve devam eden organizasyonlar ele alındı.

Gerçekleştirilen incelemeler, Bandırma'daki gençlik ve spor altyapısının mevcut durumunun yerinde tespit edilmesini sağladı; ayrıca ilçede yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve koordinasyonunun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

ÖZALP, BANDIRMA’DA GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİNİ İNCELEDİ