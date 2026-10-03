Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Bandırma'da yapımı süren spor salonu ile gençlik merkezi ve yüzme havuzundaki çalışmaları yerinde inceledi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 08:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Bandırma'da tesis incelemeleri

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Bandırma'da gençlik ve spor hizmetleri kapsamındaki yatırımları yerinde değerlendirmek üzere bir dizi inceleme gerçekleştirdi. Ziyaretlerde ilçedeki projelerin güncel durumu ve yürütülen çalışmalar ele alındı.

İnşaat ve yatırımların durumu:

Özalp, program kapsamında yapımı devam eden Bandırma Spor Salonu inşaat alanını ziyaret etti. Saha incelemesinde, sürdürülen çalışmalar yerinde gözlemlendi ve yetkililerden projenin ilerleyişine ilişkin bilgiler alındı.

Tesislerde yürütülen hizmetler ve faaliyetler:

İl Müdürü ayrıca Bandırma Gençlik Merkezi ile Bandırma Yüzme Havuzunu gezerek, tesislerde yürütülen faaliyetleri ve gençlik ile spor hizmetlerinin uygulama biçimini değerlendirdi. Ziyaretlerde hizmetlerin erişilebilirliği ve devam eden organizasyonlar ele alındı.

Gerçekleştirilen incelemeler, Bandırma'daki gençlik ve spor altyapısının mevcut durumunun yerinde tespit edilmesini sağladı; ayrıca ilçede yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve koordinasyonunun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

ÖZALP, BANDIRMA’DA GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİNİ İNCELEDİ

ÖZALP, BANDIRMA’DA GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİNİ İNCELEDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi
images

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurgulad...
images

Öğrencilerle buluşma: Bizim Gök Kubbemiz projesi Erzincan'da iz bıraktı
images

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Jandarmanın takibi İstanbul-Erbaa hattında 1 kilo 780 gram skunk ele geçirildi

Aydıntepe'de 2027 üretim yılı çks başvurularında son tarih ve dikkat edilecekler

doğuma güvenle hazırlanıyorlar: Malatya’da gebe okulu anne adaylarının kaygılarını azaltıyor

Aydın'da 17 ilçede eş zamanlı yol seferberliği

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi