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Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Tercan'da kışlık patates hasadı başladı; üreticiler tarlalardan topluyor. Geçen yıl Erzincan genelinde 3.751 dekar alanda 10.595 ton üretim yapıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 07:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

tercan'da hasat başladı:

Erzincan'ın Tercan ilçesinde kışlık patates hasadı başladı. İlçeye bağlı belde ve köylerde üreticiler, tarlalarda yetiştirdikleri kışlık patatesleri hasat ediyor.

üretim verileri ve kapsamı:

Geçen yıl Erzincan genelinde 3.751 dekar alanda 10.595 ton patates üretimi gerçekleştirildi. Bu rakamlar, bölgedeki patates tarımının önemini ve üretim kapasitesini ortaya koyuyor.

tarım müdürlüğünün temennisi:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilere bereketli, verimli ve kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

TERCAN’DA PATATES HASADI BAŞLADI

TERCAN’DA PATATES HASADI BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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