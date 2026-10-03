Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

tercan'da hasat başladı:

Erzincan'ın Tercan ilçesinde kışlık patates hasadı başladı. İlçeye bağlı belde ve köylerde üreticiler, tarlalarda yetiştirdikleri kışlık patatesleri hasat ediyor.

üretim verileri ve kapsamı:

Geçen yıl Erzincan genelinde 3.751 dekar alanda 10.595 ton patates üretimi gerçekleştirildi. Bu rakamlar, bölgedeki patates tarımının önemini ve üretim kapasitesini ortaya koyuyor.

tarım müdürlüğünün temennisi:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilere bereketli, verimli ve kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

TERCAN’DA PATATES HASADI BAŞLADI