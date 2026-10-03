Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

tercan'da hasat başladı:
Erzincan'ın Tercan ilçesinde kışlık patates hasadı başladı. İlçeye bağlı belde ve köylerde üreticiler, tarlalarda yetiştirdikleri kışlık patatesleri hasat ediyor.
üretim verileri ve kapsamı:
Geçen yıl Erzincan genelinde 3.751 dekar alanda 10.595 ton patates üretimi gerçekleştirildi. Bu rakamlar, bölgedeki patates tarımının önemini ve üretim kapasitesini ortaya koyuyor.
tarım müdürlüğünün temennisi:
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilere bereketli, verimli ve kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulundu.
TERCAN’DA PATATES HASADI BAŞLADI
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