Antakya'da MOBSAN'da atölye yangını: itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Antakya'da MOBSAN'da mobilya fabrikasında yangın
Antakya ilçesinde bulunan Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi (MOBSAN) içindeki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
müdahale ve sevk edilen birimler:
İhbarın ardından bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için söndürme çalışmaları yürütüyor.
çalışmaların seyri ve bölgedeki durum:
Olay yerinde devam eden müdahale kapsamında ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor. Vatandaşların erken bildirimi sayesinde ekiplerin hızlı şekilde bölgeye ulaşması sağlandı; çalışmaların devam ettiği bildirildi.
HATAY’DA MOBİLYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
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