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Antakya'da MOBSAN'da atölye yangını: itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor, çalışmalar sürüyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 08:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Antakya'da MOBSAN'da atölye yangını: itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Antakya'da MOBSAN'da mobilya fabrikasında yangın

Antakya ilçesinde bulunan Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi (MOBSAN) içindeki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

müdahale ve sevk edilen birimler:

İhbarın ardından bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için söndürme çalışmaları yürütüyor.

çalışmaların seyri ve bölgedeki durum:

Olay yerinde devam eden müdahale kapsamında ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor. Vatandaşların erken bildirimi sayesinde ekiplerin hızlı şekilde bölgeye ulaşması sağlandı; çalışmaların devam ettiği bildirildi.

HATAY’DA MOBİLYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

HATAY’DA MOBİLYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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