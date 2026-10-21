Tehditle cinsel istismar: 12 yaşındaki kıza yönelik suçtan 30 yıl hapis

Antalya'da mahkeme sanığı 30 yıl hapse mahkûm etti

Antalya'da, dini nikâhlı olarak birlikte yaşadığı kadının 12 yaşındaki kızına, yaklaşık bir yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan O.E. hakkında mahkeme kararını verdi. Sanık hakkında başlatılan soruşturma ve yapılan yargılama sonucu, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 30 yıl hapis cezası verildi.

Olayın detayları:

Soruşturma ve iddialara göre O.E., birlikte yaşadığı S.S.'nin 12 yaşındaki kızına evde bir yıl boyunca defalarca cinsel istismarda bulundu. İstismarlar, çocuğun annesi ve kardeşinin uyuduğu sırada da gerçekleşti. Sanığın, çocuğa para vererek yaşananları annesine anlatmamasını istediği; ayrıca çocuğu, yaşadıklarını anlatması halinde yurda verileceği ve "Anneni öldürürüm" diyerek tehdit ettiği belirtildi.

Korku ve baskı nedeniyle yaşadıklarını bir süre gizleyen çocuk, daha sonra durumu annesine ve rehberlik öğretmenine anlattı. Çocuğun rehberlik öğretmeni, öğrencisinin ifadelerini yetkililere bildirdi; bunun üzerine anne polise başvurdu ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çocuğun ifadesi, Çocuk İzlem Merkezi'nde pedagoglar eşliğinde alındı.

Yargılama ve ceza:

Soruşturmanın ardından düzenlenen iddianamede, mağdur ve annenin beyanları, tanık ifadeleri ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildi. Savcılık, sanığın defalarca cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını ve kamu görevinde bulunma gibi bazı haklarının kısıtlanmasını talep etti. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti sanığı önce 18 yıl hapisle cezalandırdı; suçun tehdit ve birden fazla kez işlenmesi nedeniyle yapılan artırımlarla ceza 33 yıl 9 aya yükseldi. Ancak yasal üst sınır nedeniyle ceza 30 yıl hapis olarak belirlendi.

Mahkeme, sanığın geçmişteki mahkûmiyetleri ve yeniden suç işleme riski bulunduğu yönünde olumlu kanaat oluşmaması nedeniyle indirim uygulamadı. Verilen cezanın süresi ve sanığın kaçma şüphesini dikkate alarak, adli kontrolün yeterli olmayacağına hükmedip O.E. hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Aile ve avukatın açıklamaları:

Mağdur çocuk ve ailesinin avukatı Hande Amioğlu, dava sürecinde amaçlarının sadece ceza yargılamasını takip etmek olmadığını, mağdur çocuğun adalet arayışında yanında olmak olduğunu söyledi. Amioğlu, rehber öğretmenin sorumlu davranışı sayesinde olayın açığa çıktığını ve Çocuk İzlem Merkezi'nde alınan ifadelerle yaşananların belirlendiğini ifade etti.

Anne S.S. ise sanıkla iki yıl süren dini nikâhlı birliktelik yaşadığını, çocuğun durumu rehber öğretmene anlatması sonrası soruşturmanın başladığını belirtti. S.S., zanlıdan dolayı elinde bulunan yaklaşık 8-10 milyon TL'lik bir parayla ilgili baskı uygulandığını, şikayetten vazgeçmesi için tehditler alıp kaçırılma ve darp gibi olaylar yaşadığını, bununla ilgili ayrı mahkemelerde sanığın hapis cezaları aldığını aktardı.

Anne, verilen karardan memnun olduğunu ve süreç boyunca çocuğunun yanında durduğunu belirterek, karara ilişkin duygularını "Ağlamak üzereyim, çok mutluyum" sözleriyle dile getirdi. S.S., kararın örnek teşkil etmesini ve kimsenin başkasının çocuğuna el uzatmaması gerektiğini vurguladı.

Dosyada tutuksuz yargılanan O.E.'nin karar duruşmasına katılmadığı, başka bir suçtan cezaevinde olduğu ve duruşma günü izinli olduğu iddia edildi. Mahkeme kararının ardından tutuklama için yakalama emri çıkarıldı.

ANNE S.S.