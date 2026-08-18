Antalya ağustosta doluluk rekoru kırdı, asıl sınav kârlılık ve pazar dengesi

Antalya yaz sezonunda yoğunluk arttı, doluluk yüksek

Dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin yoğunlaştığı Antalya, 2026 yaz sezonunun en hareketli dönemini yaşıyor. Kent, ocak-temmuz döneminde 8 milyon 359 bin yabancı ziyaretçi ağırladı ve 1 Ağustos’ta 103 bin 200 yabancı giriş ile yılın günlük rekorunu gördü. Ağustos ayı boyunca özellikle nitelikli tesislerde doluluk oranları %90-%95 bandının üzerine çıktı.

sezonun dağılımı ve pazar performansı:

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, ocak-temmuz verilerinin geçen yılın aynı döneminin yaklaşık %7 gerisinde olduğunu, ancak temmuzdan itibaren belirgin bir toparlanma gözlendiğini belirtiyor. Günlük rekor ve yüksek ağustos dolulukları, sezonun ikinci yarısındaki canlılığı gösterse de Saatçioğlu'nun vurguladığı üzere 'yüksek doluluk, ilk aylardaki kaybı tek başına kapatmıyor'.

Ana pazarlardaki performans dengesizliği dikkat çekiyor: yılın ilk 7 ayında Rusya pazarı yaklaşık %2,4, Almanya %6, İngiltere ise %12 geçen yıla göre geride kaldı. Buna karşın temmuzda Rusya pazarında %2 civarında artış gözlemlenmesi toparlanma işaretleri olarak değerlendiriliyor.