Dolar 47,9240 +0,00%
Euro 55,5100 -0,01%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.772,39 -0,57%
EUR/USD 1,1578 +0,01%
Brent Petrol 91,67 +0,71%
--°

Antalya ağustosta doluluk rekoru kırdı, asıl sınav kârlılık ve pazar dengesi

Antalya’da 1 Ağustos’ta 103.200 yabancı ziyaretçiyle günlük rekor kırıldı; ağustosta nitelikli tesis dolulukları %90-95’e çıktı, ancak maliyet-kur dengesi risk oluşturuyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Antalya ağustosta doluluk rekoru kırdı, asıl sınav kârlılık ve pazar dengesi

Antalya yaz sezonunda yoğunluk arttı, doluluk yüksek

Dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin yoğunlaştığı Antalya, 2026 yaz sezonunun en hareketli dönemini yaşıyor. Kent, ocak-temmuz döneminde 8 milyon 359 bin yabancı ziyaretçi ağırladı ve 1 Ağustos’ta 103 bin 200 yabancı giriş ile yılın günlük rekorunu gördü. Ağustos ayı boyunca özellikle nitelikli tesislerde doluluk oranları %90-%95 bandının üzerine çıktı.

sezonun dağılımı ve pazar performansı:

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, ocak-temmuz verilerinin geçen yılın aynı döneminin yaklaşık %7 gerisinde olduğunu, ancak temmuzdan itibaren belirgin bir toparlanma gözlendiğini belirtiyor. Günlük rekor ve yüksek ağustos dolulukları, sezonun ikinci yarısındaki canlılığı gösterse de Saatçioğlu'nun vurguladığı üzere 'yüksek doluluk, ilk aylardaki kaybı tek başına kapatmıyor'.

Ana pazarlardaki performans dengesizliği dikkat çekiyor: yılın ilk 7 ayında Rusya pazarı yaklaşık %2,4, Almanya %6, İngiltere ise %12 geçen yıla göre geride kaldı. Buna karşın temmuzda Rusya pazarında %2 civarında artış gözlemlenmesi toparlanma işaretleri olarak değerlendiriliyor.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Anamur ve Bozyazı üreticileri fiyatta yükseliş bekliyor
images

Ülker ihracat ve dijital dönüşümle ilk yarıyılı 63 milyar TL ciroyla tamamladı
images

Hasat öncesi Bekilli bağlarında pestisit denetimi
images

Denizli'den yolculuk maliyeti artıyor: bölgesel hatlar ve Göller ve Güller Ekspr...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası