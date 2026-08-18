Van'da hayvancılığın yeni üssü: 4 milyon metrekarelik Besi OSB'de altyapı çalışmaları başladı

Van'da yaklaşık 4 milyon metrekarelik alana kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde (Besi OSB) birinci etap altyapı çalışmaları başladı. Proje, kentin hayvancılık kapasitesini modern tesislere taşıyarak ekonomik katma değer ve istihdam yaratmayı hedefliyor.

Projenin kapsamı ve tesis planı:

Besi OSB, Bitlis-Hakkari karayolu üzerinde, Van-Et Entegre Tesisi karşısında, Gevaş ilçesi Gündoğan Mahallesi ile Edremit ilçesi Köprüler Mahallesi sınırlarında yer alacak. Alan üzerinde 182 parsel oluşturulacak; bunun içinde 100 sanayi parseli yer alması planlanıyor. Bölgede besi sığırı işletmeleriyle birlikte et entegre tesisi, biyogaz tesisi, yem fabrikası, deri işleme tesisi ve soğuk hava deposu gibi tesisler bulunacak.

Enerji, yem temini ve katma değer odakları:

OSB içinde kurulacak biyogaz tesisinde hayvan dışkılarının değerlendirilerek ısıl ve elektrik enerjisine dönüştürülmesi planlanıyor; üretilecek enerjinin yaklaşık bin 500 hanenin elektrik ihtiyacına denk gelmesi öngörülüyor. Yem fabrikası sayesinde işletmelerin kesif yem maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenirken, ihtiyaç duyulan yem bitkilerinin çevredeki kırsal mahallelerdeki çiftçilerden temin edilerek bölgedeki tarımsal üretimin desteklenmesi amaçlanıyor. Kesimhanelerden elde edilen derilerin de deri işleme tesislerinde katma değerli ürünlere dönüştürülmesi planlanıyor.

Projeyle Van'ın et ihtiyacının önemli ölçüde karşılanması, hayvancılığın daha modern ve profesyonel şartlarda yapılması ve kent ekonomisine kalıcı katkı sağlanması bekleniyor.

Kent içi hayvancılığa çözüm ve istihdam hedefi:

Proje, kent merkezine yakın bölgelerde sürdürülen hayvancılık faaliyetlerinin yarattığı koku, sinek ve görüntü kirliliği gibi sorunlara çözüm üretmeyi amaçlıyor. Van'ın 3 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'de ilk sırada yer aldığı, 143 bin 761 büyükbaş hayvana sahip olduğu ve kent genelinde 35 bin 607 hayvancılık işletmesinin bulunduğu verileriyle bölgenin hayvancılık potansiyeli öne çıkıyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, yüklenici firmanın yaklaşık iki ay önceki ihale sonrasında birinci etabın imalat sürecini başlattığını, geçici idare ve şantiye binalarının kurulduğunu bildirdi. Takva, süreçte Tarım İl Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Van TSO tarafından oluşturulan mühendislik grubunun denetimde rol aldığını belirtti.

Takva ayrıca projenin yaklaşık 11-12 yıllık emek sonucunda geldiğini vurgulayarak, kent merkezinde kümelenmiş hayvancılık işletmelerine alternatif sunmak üzere başlatılan çalışmanın artık temel atma aşamasına ulaştığını ifade etti ve emeği geçen kurumlara teşekkür etti. Tamamlandığında projenin doğrudan yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

Van’da 4 milyon metrekarelik Besi OSB’de altyapı çalışması başladı