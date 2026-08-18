Palamut bolluğu Karadeniz tezgahlarına renk kattı

palamut bereketi tezgahlara yansıdı:

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan ve 1 Eylül'de sona ermesi planlanan avlanma yasağının bitimine kısa süre kala, Karadeniz'de olta balıkçılarının avladığı balıklar balıkpazarlarına ulaştı. Akçakoca başta olmak üzere tezgahlarda görülen taze av, hem görsel zenginlik oluşturdu hem de satışları canlandırdı.

tezgah fiyatları ve çeşitler:

Akçakoca'daki tezgahlarda tane palamut 80 TL olarak yer alıyor. Diğer fiyatlar arasında sardalyanın kilosu 350 TL, istavrit ve hamsinin kilosu 500 TL, çupra 300 TL ve somon 700 TL olarak öne çıktı. Tezgahlardaki bu liste, tüketicinin erişebileceği taze ürün çeşidini gösteriyor.

Balıkçılar, geçen sezona kıyasla palamut bolluğunun sevindirici olduğunu ifade ediyor. Geçen yıl az bulunan palamutun bu yıl bol olması, hem satışları hem de vatandaşın sofrasındaki çeşitliliği artıracak yönünde beklenti oluşturdu.

DENİZLERDEKİ AV YASAĞININ KALKMASINA KISA BİR SÜRE KALA OLTA BALIKÇILARININ KARADENİZ’DE TUTTUĞU BALIKLAR BALIK TEZGAHLARINA RENK KATTI. AKÇAKOCA’DA BALIK TEZGAHINDA PALAMUT TANE 80 TL, HAMSİ KİLE 500 TL, SOMON 700 TL’DEN SATILIYOR.