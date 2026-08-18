Dolar 47,9210 -0,01%
Euro 55,5038 -0,02%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.769,96 -0,60%
EUR/USD 1,1575 -0,01%
Brent Petrol 91,72 +0,77%
--°

Cüzdanı geride bırakan etiket: İş Bankası'nın MaxSticker'ı kullanıma sunuldu

İş Bankası'nın MaxSticker'ı, kredi kartı işlevlerini cep telefonu ve gündelik eşyalara yapıştırılabilen etikete taşıyor; temassız, limit kontrollü ve güvenli ödeme sağlıyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Cüzdanı geride bırakan etiket: İş Bankası'nın MaxSticker'ı kullanıma sunuldu

İş Bankası'ndan taşınabilir ödeme çözümü

Türkiye İş Bankası, kredi kartı işlevlerini küçük bir etikete sığdıran MaxSticker ürününü müşterilerinin kullanımına sundu. Cep telefonu veya günlük hayatta sık kullanılan kişisel eşyalara yapıştırılarak kullanılabilen MaxSticker, kullanıcıların cüzdan taşıma gereksinimini azaltmayı hedefliyor.

Nasıl çalışıyor:

MaxSticker, fiziksel POS cihazlarında temassız ödeme yapmaya olanak tanıyor. Kullanıcılar, telefonun şarjına veya mobil uygulamaya girişe ihtiyaç duymadan saniyeler içinde ödeme gerçekleştirebiliyor. Üzerinde kart numarası, son kullanma tarihi veya CVV gibi hassas bilgiler bulunmuyor; bu sayede fiziksel güvenlik artırılıyor.

Kullanıcılar, MaxSticker'a İşCep üzerinden veya kredi kartı bağlı hesaplarından diledikleri tutarda limit tanımlayabiliyor; böylece harcama sınırı kontrol edilebiliyor. Standart temassız ödeme limitleri MaxSticker için de geçerli olup, limit üstü işlemlerde POS cihazına şifre girilerek işlem tamamlanıyor.

Güvenlik, avantajlar ve erişim:

Bankanın sunduğu bilgilere göre MaxSticker, bağlı olduğu kredi kartının MaxiPuan ve Maximil yapılarına dahil olarak Maximum'un tüm avantajlarını kapsıyor. Ayrıca MaxSticker, İşCep veya diğer bankacılık kanalları üzerinden kolayca e-ticaret işlemlerine açılabiliyor.

Ürün, hem hız hem de kullanım kolaylığı odağında tasarlandı; ödeme sırasında mobil doğrulama gerektirmemesi, kullanıcı deneyimini basitleştiriyor. Aynı zamanda kart bilgilerinin etiket üzerinde yer almaması, fiziksel kayıp ya da görüntülenme riskini azaltıyor.

Banka yetkilisinin değerlendirmesi:

Sezgin Lüle, ödeme sistemleri çalışmalarını yenilikçi çözümler ve kusursuz müşteri deneyimi yaklaşımıyla sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi: "İnovatif ödeme çözümlerimizi her geçen gün çeşitlendiriyoruz. Yüz ile, akıllı saatle ve mobil temassız ödeme çözümlerimizin yanına şimdi de MaxSticker’ı ekleyerek Maximum’un tüm avantaj ve ayrıcalıklarını küçük ve şık bir etikete sığdırdık. MaxSticker ile fiziksel ödemelerde kart ve cüzdan ihtiyacı yok, üstelik cep telefonunun şarjına ihtiyaç duymadan ya da mobil uygulamaya giriş yapmadan anında ödeme yapılabiliyor. Hayatı kolaylaştıran, esnek limit yapısı ve üst düzey güvenlik standartlarına sahip bu ürünümüz, ödeme teknolojilerinde öncülük ettiğimiz dönüşüm vizyonumuzun en yeni halkası oldu."

İş Bankası'nın duyurusuna göre MaxSticker, günlük harcamalarda hız ve pratiklik arayan kullanıcılar için alternatif bir ödeme aracı olarak konumlanıyor.

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SEZGİN LÜLE

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SEZGİN LÜLE

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Anamur ve Bozyazı üreticileri fiyatta yükseliş bekliyor
images

Ülker ihracat ve dijital dönüşümle ilk yarıyılı 63 milyar TL ciroyla tamamladı
images

Hasat öncesi Bekilli bağlarında pestisit denetimi
images

Denizli'den yolculuk maliyeti artıyor: bölgesel hatlar ve Göller ve Güller Ekspr...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası