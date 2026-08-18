Cüzdanı geride bırakan etiket: İş Bankası'nın MaxSticker'ı kullanıma sunuldu

İş Bankası'ndan taşınabilir ödeme çözümü

Türkiye İş Bankası, kredi kartı işlevlerini küçük bir etikete sığdıran MaxSticker ürününü müşterilerinin kullanımına sundu. Cep telefonu veya günlük hayatta sık kullanılan kişisel eşyalara yapıştırılarak kullanılabilen MaxSticker, kullanıcıların cüzdan taşıma gereksinimini azaltmayı hedefliyor.

Nasıl çalışıyor:

MaxSticker, fiziksel POS cihazlarında temassız ödeme yapmaya olanak tanıyor. Kullanıcılar, telefonun şarjına veya mobil uygulamaya girişe ihtiyaç duymadan saniyeler içinde ödeme gerçekleştirebiliyor. Üzerinde kart numarası, son kullanma tarihi veya CVV gibi hassas bilgiler bulunmuyor; bu sayede fiziksel güvenlik artırılıyor.

Kullanıcılar, MaxSticker'a İşCep üzerinden veya kredi kartı bağlı hesaplarından diledikleri tutarda limit tanımlayabiliyor; böylece harcama sınırı kontrol edilebiliyor. Standart temassız ödeme limitleri MaxSticker için de geçerli olup, limit üstü işlemlerde POS cihazına şifre girilerek işlem tamamlanıyor.

Güvenlik, avantajlar ve erişim:

Bankanın sunduğu bilgilere göre MaxSticker, bağlı olduğu kredi kartının MaxiPuan ve Maximil yapılarına dahil olarak Maximum'un tüm avantajlarını kapsıyor. Ayrıca MaxSticker, İşCep veya diğer bankacılık kanalları üzerinden kolayca e-ticaret işlemlerine açılabiliyor.

Ürün, hem hız hem de kullanım kolaylığı odağında tasarlandı; ödeme sırasında mobil doğrulama gerektirmemesi, kullanıcı deneyimini basitleştiriyor. Aynı zamanda kart bilgilerinin etiket üzerinde yer almaması, fiziksel kayıp ya da görüntülenme riskini azaltıyor.

Banka yetkilisinin değerlendirmesi:

Sezgin Lüle, ödeme sistemleri çalışmalarını yenilikçi çözümler ve kusursuz müşteri deneyimi yaklaşımıyla sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi: "İnovatif ödeme çözümlerimizi her geçen gün çeşitlendiriyoruz. Yüz ile, akıllı saatle ve mobil temassız ödeme çözümlerimizin yanına şimdi de MaxSticker’ı ekleyerek Maximum’un tüm avantaj ve ayrıcalıklarını küçük ve şık bir etikete sığdırdık. MaxSticker ile fiziksel ödemelerde kart ve cüzdan ihtiyacı yok, üstelik cep telefonunun şarjına ihtiyaç duymadan ya da mobil uygulamaya giriş yapmadan anında ödeme yapılabiliyor. Hayatı kolaylaştıran, esnek limit yapısı ve üst düzey güvenlik standartlarına sahip bu ürünümüz, ödeme teknolojilerinde öncülük ettiğimiz dönüşüm vizyonumuzun en yeni halkası oldu."

İş Bankası'nın duyurusuna göre MaxSticker, günlük harcamalarda hız ve pratiklik arayan kullanıcılar için alternatif bir ödeme aracı olarak konumlanıyor.

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SEZGİN LÜLE