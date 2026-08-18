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van’da besi osb’nin birinci etabında altyapı çalışmaları başladı

Van’da 4 milyon metrekarelik Besi OSB’nin birinci etabında altyapı çalışmaları başladı; proje tamamlandığında doğrudan yaklaşık 3 bin kişiye istihdam hedefleniyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

van’da besi osb’nin birinci etabında altyapı çalışmaları başladı

proje sahasında iş makineleri çalışmaya başladı:

Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde hayata geçirilen Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin birinci etabında altyapı çalışmaları resmen başladı. Yaklaşık 4 milyon metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje, Bitlis-Hakkari karayolu üzerinde, Van-Et Entegre Tesisi karşısında, Gevaş ilçesi Gündoğan Mahallesi ile Edremit ilçesi Köprüler Mahallesi sınırlarında yer alacak.

tesis planlaması ve parseller:

Proje alanı içinde 182 parsel oluşturulacak; bu parseller arasında besi sığırı işletmeleri ile birlikte et entegre tesisi, biyogaz tesisi, yem fabrikası, deri işleme tesisi ve soğuk hava deposu gibi sanayi tesisleri bulunacak. OSB bünyesinde kurulacak yem fabrikasıyla işletmelerin kesif yem maliyetlerinin düşürülmesi, ihtiyaç duyulan yem bitkilerinin ise bölgedeki kırsal mahallelerde faaliyet gösteren çiftçilerden temin edilerek tarımsal üretimin desteklenmesi amaçlanıyor.

enerji ve katma değer uygulamaları:

OSB'de kurulması planlanan biyogaz tesisinde hayvan dışkılarının değerlendirileceği; böylece hem ısıl hem de elektrik enerjisi üretileceği belirtiliyor. Üretilecek enerjinin yaklaşık bin 500 hanenin elektrik ihtiyacına denk olması öngörülüyor. Ayrıca kesimhanelerden elde edilen derilerin deri işleme tesislerinde katma değerli ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor.

hedefler: modernizasyon, ekonomik katkı ve istihdam:

Projenin tamamlanmasıyla hayvancılığın daha modern ve profesyonel şartlarda yürütülmesi, kent ekonomisine katma değer sağlanması ve istihdam yaratılması planlanıyor. Van TSO'nun hedefleri arasında doğrudan yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlanması yer alıyor. Van, küçükbaş sayısında ülke genelinde öne çıkan bir kent; mevcut verilerle şehirde 3 milyonu aşkın küçükbaş ve 143 bin 761 büyükbaş hayvan bulunduğu, ayrıca kent genelinde 35 bin 607 hayvancılık işletmesi olduğu ifade edildi.

kentsel yaşamla uyum ve çevresel faydalar:

Projeyle kent merkezine yakın alanlarda sürdürülen hayvancılık faaliyetlerinin neden olduğu koku, sinek ve görüntü kirliliğinin azaltılması hedefleniyor. Van TSO yetkilileri, şehir merkezinde kümelenen işletmelerin hayvan ve insan yaşam alanlarını karıştırdığını, bu durumun uzun vadede hem sağlık hem de yaşam kalitesi açısından sorun yarattığını belirtti.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, yüklenici firmanın yaklaşık iki ay önce gerçekleştirilen ihale sonrası birinci etabın imalat sürecini başlattığını, geçici idare ve şantiye binalarının kurulduğunu söyledi. Takva, projenin yaklaşık 11-12 yıllık bir çalışmanın sonucu olduğunu vurgulayarak emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

OSB, bölgesel hayvancılık üretiminin organize edilmesi, üretim zincirinin yerinde işlenip değer kazanması ve kırsal ekonomiye yeni pazarlar açılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yatırımın ilerleyen safhalarında altyapı tamamlandıkça sektör paydaşlarının sahaya girişleri ve üretim planlarının devreye alınması bekleniyor.

PROJE KAPSAMINDA BESİ SIĞIRI İŞLETMELERİ İLE BİRLİKTE ET ENTEGRE TESİSİ, BİYOGAZ TESİSİ, YEM...

PROJE KAPSAMINDA BESİ SIĞIRI İŞLETMELERİ İLE BİRLİKTE ET ENTEGRE TESİSİ, BİYOGAZ TESİSİ, YEM FABRİKASI, DERİ İŞLEME TESİSİ VE SOĞUK HAVA DEPOSUNUN DA ARALARINDA BULUNDUĞU SANAYİ TESİSLERİNİN YER ALACAĞI 182 PARSEL OLUŞTURULACAK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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