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Antalya ve Bursa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

Antalya ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 bin 700 gram skunk ile 30 gram metamfetamin ele geçirildi ve 13 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya ve Bursa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

Antalya ve Bursa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında Antalya ile Bursa'da belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon, hedeflenen 15 şüphelinin ev ve eklentilerine yönelik gerçekleştirildi.

operasyonun kapsamı:

Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskınlarda, belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Çalışmalar sonucunda toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır ve saklama amaçlı olduğu değerlendirilen 13 bin 700 gram skunk ile 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER.

ELE GEÇİRİLENLER.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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