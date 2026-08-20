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Açık hava sineması Muş'un tarihi Murat Köprüsü'nde yoğun ilgi gördü

Muş'un simgesi Murat Köprüsü'nde girişimci gençlerin düzenlediği ücretsiz açık hava sinemasına aileler dahil yaklaşık 400-500 kişi katıldı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 20:09

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Açık hava sineması Muş'un tarihi Murat Köprüsü'nde yoğun ilgi gördü

Murat köprüsü'nde açık hava sineması

Murat Köprüsü, Muş'un tarihî ve turistik mekânlarından biri olarak düzenlenen etkinliklerle vatandaşları buluşturmaya devam etti. Bu kez köprüde girişimci bir grup tarafından organize edilen ücretsiz açık hava sinema gösterimi yapıldı ve aileler ile arkadaş grupları kamp sandalyeleriyle geceyi izledi.

etkinliğin ayrıntıları:

Organizasyonu üstlenen girişimci gençlerin duyurusuyla gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 400-500 kişinin bir araya geldiği aktarıldı. Katılımcılara etkinlik boyunca patlamış mısır ve çiğ köfte ikram edildi. Tarihi köprünün sunduğu atmosfer ve açık havada film izlemenin deneyimi, bölgede yaşayanların ilgisini çekti ve renkli görüntüler oluşturdu.

gençlerin hedefi ve gelecek planları:

Girişimci gençlerden Fikri Şahin, etkinliğin beklentilerinin üzerinde ilgi gördüğünü belirterek şunları söyledi: "Etkinlik oldukça yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 400-500 kişinin katılım sağladığı etkinlikten dolayı çok mutluyuz. İnsanlar buraya geldi ve bu keyfi yaşadı. Muş'ta yaşayan ailelerin en büyük problemlerinden birinin sosyal aktivitelerin az olması olduğunu biliyorduk. Bu konuda, 'kendi çabalarımızla, kendi imkânlarımızla ne yapabiliriz' diye düşündük ve böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. İnsanlar etkinliği beğendi ve sevdi. İnşallah bundan sonra da devamının gelmesini istiyoruz. Yaz boyunca birkaç defa daha açık hava sineması yapmayı düşünüyoruz. Çünkü talep çok fazla."

Etkinlik, tarihi köprüde gerçekleşen gösterimlerle ailelere ve gençlere sosyal bir buluşma imkânı sunarken, organizatörler benzer etkinliklerin yaz boyunca tekrarlanmasını planladıklarını aktardı.

HER GÜN FARKLI ETKİNLİKLERİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ KÖPRÜDE BU KEZ AÇIK HAVA SİNEMASI ETKİNLİĞİ...

HER GÜN FARKLI ETKİNLİKLERİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ KÖPRÜDE BU KEZ AÇIK HAVA SİNEMASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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