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Hazırlık kampını yenilgisiz bitiren Elazığspor son provada 2-1 kazandı

Elazığspor, Afyon Kocatepe Tesisleri'ndeki hazırlık maçında Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek kampı yenilgisiz tamamladı; üç galibiyet, bir beraberlik aldı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 20:17

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Hazırlık kampını yenilgisiz bitiren Elazığspor son provada 2-1 kazandı

Elazığspor 2-1 galip geldi

Elazığspor, Afyon Kocatepe Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Nesine 2. Lig ekibi Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma Elazığspor'un sahaya sürdüğü onbir ile başladı: Atakan Nuri Ordu, Mustafa, Emir Akyıldız, Feyyaz Belen, Ali Altınöz, Emir Alagöz, Hakan Yavuz, Alperen Pak, Barış Ekincier, Sertaç Çam ve Kemal Rüzgar.

maçın gelişimi:

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odalarına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Elazığspor, rakip kalede daha etkin bir oyun sergiledi ve aradığı pozisyonları değerlendirmeye başladı.

goller ve kamp değerlendirmesi:

Elazığspor'un ikinci yarıda kaydettiği goller Çağlayan Menderes ve Kemal Rüzgar tarafından atıldı ve maç 2-1 sonuçlandı. Bu sonuçla Elazığspor, Afyon kampını yenilgisiz tamamladı; kamp boyunca toplam 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Teknik ekip, takımın ikinci yarı performansını ve hücum etkinliğini olumlu bir işaret olarak değerlendirebilir.

ELAZIĞSPOR: 2 - FETHİYESPOR: 1

ELAZIĞSPOR: 2 - FETHİYESPOR: 1

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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