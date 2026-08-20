Hazırlık kampını yenilgisiz bitiren Elazığspor son provada 2-1 kazandı

Elazığspor 2-1 galip geldi

Elazığspor, Afyon Kocatepe Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Nesine 2. Lig ekibi Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma Elazığspor'un sahaya sürdüğü onbir ile başladı: Atakan Nuri Ordu, Mustafa, Emir Akyıldız, Feyyaz Belen, Ali Altınöz, Emir Alagöz, Hakan Yavuz, Alperen Pak, Barış Ekincier, Sertaç Çam ve Kemal Rüzgar.

maçın gelişimi:

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odalarına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Elazığspor, rakip kalede daha etkin bir oyun sergiledi ve aradığı pozisyonları değerlendirmeye başladı.

goller ve kamp değerlendirmesi:

Elazığspor'un ikinci yarıda kaydettiği goller Çağlayan Menderes ve Kemal Rüzgar tarafından atıldı ve maç 2-1 sonuçlandı. Bu sonuçla Elazığspor, Afyon kampını yenilgisiz tamamladı; kamp boyunca toplam 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Teknik ekip, takımın ikinci yarı performansını ve hücum etkinliğini olumlu bir işaret olarak değerlendirebilir.

ELAZIĞSPOR: 2 - FETHİYESPOR: 1