Burhaniye'de geceyi bölen sivri sinekler mahalleyi uykusuz bıraktı

Burhaniye'de sivri sinek şikayetleri sürüyor

Burhaniye ilçesinde, yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte sivri sinek şikayetleri özellikle Ören Mahallesi'nde yoğunlaştı. Mahalle sakini emekli öğretmen Celal Beyazıt, sinekler yüzünden gece uyuyamadıklarını belirtti ve durumun çocuklar ile yaşlılar üzerinde ciddi rahatsızlık yarattığını vurguladı.

mahallelinin gözlemleri:

Celal Beyazıt, son günlerde sivri sineklerin sayısında belirgin bir artış olduğunu söyledi. "Çevremizde bataklık alanda yok. Ama bu sinekler nereden çıkıyor" sözleri, mahallelinin kaynağı konusunda belirsizlik yaşadığını ortaya koydu. Rüzgarsız havalarda sineklerin daha çok rahatsızlık verdiğini ifade eden Beyazıt, evde torunlarının uyuyamadığını ve bunun aileleri endişelendirdiğini anlattı.

talepler ve beklentiler:

Sakinler, sivri sinekle mücadelede artırılacak önlemler talep ediyor. Beyazıt, "Sivri sinekle mücadele artırılmalı" diyerek yetkililerden kapsamlı ilaçlama ve denetim beklediklerini belirtti. Mahallede yaşayanlar, hem gece huzurunun sağlanması hem de çocukların sağlığının korunması için kısa süreli ve sürdürülebilir çözüm adımları atılmasını istiyor.

CELAL BEYAZIT