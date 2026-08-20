Dolar 47,7731 -0,36%
Euro 56,1838 +0,33%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.025,39 +0,63%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 93,41 +1,95%
--°

Burhaniye'de geceyi bölen sivri sinekler mahalleyi uykusuz bıraktı

Ören Mahallesi'nde sivri sineklerin artışı rüzgarsız akşamlarda uykusuzluk yaratıyor; sakinler, özellikle çocuklar ve yaşlılar için kapsamlı ilaçlama istiyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 20:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Burhaniye'de geceyi bölen sivri sinekler mahalleyi uykusuz bıraktı

Burhaniye'de sivri sinek şikayetleri sürüyor

Burhaniye ilçesinde, yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte sivri sinek şikayetleri özellikle Ören Mahallesi'nde yoğunlaştı. Mahalle sakini emekli öğretmen Celal Beyazıt, sinekler yüzünden gece uyuyamadıklarını belirtti ve durumun çocuklar ile yaşlılar üzerinde ciddi rahatsızlık yarattığını vurguladı.

mahallelinin gözlemleri:

Celal Beyazıt, son günlerde sivri sineklerin sayısında belirgin bir artış olduğunu söyledi. "Çevremizde bataklık alanda yok. Ama bu sinekler nereden çıkıyor" sözleri, mahallelinin kaynağı konusunda belirsizlik yaşadığını ortaya koydu. Rüzgarsız havalarda sineklerin daha çok rahatsızlık verdiğini ifade eden Beyazıt, evde torunlarının uyuyamadığını ve bunun aileleri endişelendirdiğini anlattı.

talepler ve beklentiler:

Sakinler, sivri sinekle mücadelede artırılacak önlemler talep ediyor. Beyazıt, "Sivri sinekle mücadele artırılmalı" diyerek yetkililerden kapsamlı ilaçlama ve denetim beklediklerini belirtti. Mahallede yaşayanlar, hem gece huzurunun sağlanması hem de çocukların sağlığının korunması için kısa süreli ve sürdürülebilir çözüm adımları atılmasını istiyor.

CELAL BEYAZIT

CELAL BEYAZIT

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mersin’de plastik döngüsü için tedbirler güçlendiriliyor
images

Keban baraj gölünde oltayla yakalanan 5,5 kiloluk sürpriz
images

Tarihi merkez çevresinde Altıparmak-Çarşamba dönüşümü hız kazanıyor
images

Didim'de pamukta zararlı baskısı tespit edilmedi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

Nezarette intihar girişimi ölümle sonuçlandı: Esenyurt'ta aranan şahıs hastanede yaşamını yitirdi

Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı