Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Antalya'da Serik ve Kaş yangınları: 180 hektar zarar, 6 şüpheli gözaltında

Antalya'da Serik (06 Eylül 2026) ve Kaş (16 Eylül 2026) yangınlarının kasten çıkarıldığı tespit edildi; toplam 180 hektar zarar, 6 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya'da Serik ve Kaş yangınları: 180 hektar zarar, 6 şüpheli gözaltında

Jandarma incelemesinde 6 kişi gözaltında

Antalya İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde yürütülen soruşturmada, Serik ilçesi Akbaş Mahallesi ile Kaş ilçesi Çayköy Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınlarının kasten çıkarılmış olabileceği şüphesiyle çalışma başlatıldı. Olaylar hakkında Serik ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılıkları talimatıyla yürütülen soruşturma sonucunda operasyonlar gerçekleştirildi.

Soruşturmanın bulguları:

Jandarma dedektiflerinin incelemelerinde; 06 Eylül 2026 tarihinde Serik Akbaş Mahallesi'nde başlayan yangında yaklaşık 170 hektar alanın, 16 Eylül 2026 tarihinde Kaş Çayköy Mahallesi'nde başlayan yangında ise yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi. İki olayın birlikte değerlendirildiğinde toplam 180 hektar alanın etkilendiği ve yangınların kasten çıkarılmış olabileceği tespit edildi.

Gözaltılar ve izlenecek süreç:

Soruşturma kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edilen olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri alınmakta olup, soruşturma işlemleri ve adli süreçler Serik ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde devam ediyor.

Antalya&#039;da 170 hektar alanın küle döndüğü orman yangını şüphelisi 6 kişi gözaltına...

Antalya'da 170 hektar alanın küle döndüğü orman yangını şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eğlence amaçlı yumruk duvarda bitti: öğrenci elinden yaralandı
images

Manisa valisinden kaza bilançosu: 11 ölü, 27 yaralı
images

Manisa Akhisar'da otoyol çarpışması: 11 kişi hayatını yitirdi, 26 kişi yaralandı
images

Gençleri hedef alan satış ağı çökertildi: Tekirdağ’da 25 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Solhanlı öğrenciler Hasankeyf'te Mezopotamya'nın izlerini sürdü

Eğlence amaçlı yumruk duvarda bitti: öğrenci elinden yaralandı

Kocaeli kitap fuarında nadir baskı ve imzaların kıyasıya müzayedesi

Bin yıllık ağacın meyvesi aynı gün tadımda

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Büyükorhan'da orman yangınına karadan ve havadan yoğun müdahale

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti