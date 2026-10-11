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Mide ameliyatı sonrası evinde ölü bulunan kadın için soruşturma başlatıldı

Sarıyer'de 48 yaşındaki Müyesser Kartav, mide küçültme ameliyatı sonrası evinde 16 yaşındaki kızı tarafından ölü bulundu; ölüm şüpheli.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mide ameliyatı sonrası evinde ölü bulunan kadın için soruşturma başlatıldı

Olayın ayrıntıları:

Sarıyer PTT Evleri Mahallesi'nde 6 Ekim Salı günü saat 18.00 sıralarında, bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenilen 48 yaşındaki Müyesser Kartav, evinde hareketsiz halde bulundu. Okuldan dönen 16 yaşındaki kızı annenin yatak odasında baygın olduğunu fark ederek sokağa çıkarak komşulardan yardım istedi.

Komşuların ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Kartav'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlattı ve olay yeri inceleme çalışmaları yürütüldü.

Tıbbi geçmiş ve ilk bulgular:

Polisin yaptığı ilk araştırmada Kartav'ın bir süre önce Kağıthane'deki özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı geçirdiği belirlendi. Ameliyat sonrası dönemde sık sık rahatsızlandığı, zaman zaman ambulansla ya da kendi imkânlarıyla hastaneye gittiği bildirildi. Kartav'ın kesin ölüm sebebi tespiti için cenazesi olay yerindeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Komşunun iddiası ve tepkiler:

12 yıllık komşusu Hanım Büyük, Kartav'ın ameliyat sonrası bir türlü toparlanamadığını belirterek ihmal iddiasında bulundu. Komşunun ifadelerine göre Kartav sık sık kusuyor, doktor kontrolleri için tahlil istendiğinde maddi zorluklar yaşanıyordu ve gerekli takibin yapılmadığını düşünüyorlar.

Hanım Büyük'in sözleri özetle şu şekilde: ihmal nedeniyle öldüğünü düşünüyoruz. Ameliyatı yapan doktorun en az 6 ay ücretsiz kontrol etmesi gerektiğini, tahlil istemlerinin ise maddi külfet oluşturduğunu belirtti. Komşuları, olayla ilgili tüm yönleriyle araştırılmasını talep ediyor.

Adli Tıp’taki incelemenin tamamlanmasının ardından Kartav'ın cenazesi memleketi Karabük'e gönderildi ve 8 Ekim Perşembe günü Safranbolu ilçesi Ağaçkesen köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Soruşturma sürüyor; polis ve adli makamlar olayın tıbbi geçmişi, ameliyat sonrası takip süreci ve ölümün kesin nedenine ilişkin bulguları değerlendiriyor.

MÜYESSER KARTAV EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

MÜYESSER KARTAV EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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