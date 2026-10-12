Antik Mendirek yeniden hayat buldu: Tuzla sahilinde ücretsiz spor ve sosyal alan

Antik Mendirek yeniden halkın hizmetinde

Tuzla'daki 2 bin yıllık sit alanı statüsündeki Antik Mendirek, yürütülen kapsamlı düzenleme ve koruma çalışmaları tamamlanarak törenle vatandaşların kullanımına açıldı. Açılışa AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Şeref Çolak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

yenileme çalışmaları:

Başkan Av. Eren Ali Bingöl, alanın yıllarca müdahaleye kapalı kaldığını, araç trafiğinin ve atıl kullanımın tarihi dokuya zarar verdiğini belirterek çalışmaları anlattı. Bingöl, "Burası sit alanı olması nedeniyle uzun yıllar müdahale edilemeyen bir alandı. Bizim buraya dokunmak gibi bir hayalimiz vardı" ifadelerini kullandı. İlk adım olarak Cafer Bey Sokak trafiğe kapatıldı, asfaltlanarak düz bir yürüyüş parkuru haline getirildi; yeşil alan düzenlemeleri ve bölgenin ruhuna uygun aydınlatmalar yapıldı.

Ayrıca bölgedeki ücretli otoparklar değerlendirilen belediye arazileriyle ücretsiz hale getirildi ve kapatılan yolun paralelinde yeni bir yol aksı açıldı. Atıl durumdaki iskele yıkarak yeniden inşa edildi; iskelede bir kafe oluşturuldu ve fiyat politikasıyla sosyal erişilebilirlik hedeflendi.

ücretsiz deniz sporları ve sosyal hizmetler:

Bingöl, Tuzla'nın 13 kilometrelik kıyı şeridinden tüm vatandaşların yararlanması gerektiğini vurguladı. Belediye, bölgeye ücretsiz deniz bisikleti, ücretsiz kano ve ücretsiz kürek eğitimleri gibi olanaklar eklediğini açıkladı. Başkanın ifadesiyle, "Biz çocukların ve gençlerin spor yapabildiği, ailelerin birlikte keyifli vakit geçirebildiği alanlar oluşturuyor ve bu alanlarda ücretsiz etkinlikler planlıyoruz. Belediyenin yükümlülüğü nedir diye sorarsanız, tam olarak budur."

Tesislerde ayrıca uygun fiyatlı nikah törenleri ve ücretsiz sinema gösterimleri düzenlenecek. İskeledeki kafede emekli komşular için çay 3 liradan, balık ekmek ve içeceği ise uygun fiyatla sunuluyor; amaç, denize yakın vakit geçirmenin komşular için ekonomik yük oluşturmamasını sağlamak.

gelecek hedefleri:

Bingöl, projenin bir sonraki durağının Kamil Abduş Gölü ve çevresi olacağını duyurdu. Göl çevresindeki planların henüz netleşmediğini belirten Bingöl, gerekli izin ve düzenlemeler tamamlandığında kalan etapların Antik Mendirek örneğinde olduğu gibi tamamlanacağını, su sporlarının aktif hale getirileceğini ve yürüyüş parkurları ile sosyal bir kafe açılarak uygun fiyatlı hizmet sunulacağını söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik törende projenin önemine dikkat çekerek, "Bu güzel hizmeti Tuzla ile buluşturan Eren Ali Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi ve eğitim, kültür ve spor alanlarındaki projelerin hızlandırılması için desteğe hazır olduklarını vurguladı. AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Şeref Çolak ise hizmetin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Vatandaşlar da düzenlemeyi olumlu karşıladı. Emine Füsun Köse, "Antik Mendirek bir hayli güzel olmuş, Eren Ali Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" derken Selahattin Deniz denizde sunulan olanaklardan memnuniyetini ifade etti ve çocuklarıyla tekrar gelmeyi planladığını söyledi.

Antik Mendirek projesi, milli mirasın korunması ile sosyal belediyecilik anlayışının bir arada yürütüldüğü bir örnek olarak sunuluyor; amaç, tarihi dokuyu gözetirken halka açık, erişilebilir ve ücret yükü getirmeyen kamusal kullanım alanları oluşturmak.

TUZLA'DA 2 BİN YILLIK GEÇMİŞE SAHİP SİT ALANI STATÜSÜNDEKİ ANTİK MENDİREK, YÜRÜTÜLEN KAPSAMLI DÜZENLEME ÇALIŞMALARININ ARDINDAN DÜZENLENEN TÖRENLE VATANDAŞLARIN HİZMETİNE AÇILDI