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Anzer yaylasında hasat tamamlandı, balın kilogramı 7 bin lira

Anzer Ballıköy yaylasında 2026-2027 sezonu hasadı sona erdi; rekolte düştü, tahlil süreci başladı ve kilogram fiyatı 7 bin lira olarak açıklandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:36

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Anzer yaylasında hasat tamamlandı, balın kilogramı 7 bin lira

2026-2027 sezonu hasadı sona erdi

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Ballıköy Yaylası'nda 2026-2027 sezonu Anzer balı sağım dönemi tamamlandı. Yaylada üretimi yapılan ve coğrafi işaretle tescillenmiş olan Anzer balında, soğuk geçen hava şartlarının etkisiyle geçen yıla kıyasla rekolte düşüşü gözlendi. Toplanan ballar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yetkililerinin koordinasyonuyla üreticilerden alınıyor.

hasat sonrası tahlil ve analiz süreci:

Kooperatif yetkilileri ve Tarım İl Müdürlüğü denetiminde teslim alınan Anzer balları, kalite ve özgünlük kontrolleri için Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi laboratuvarlarına gönderilecek. Yetkili isimler, laboratuvar analizlerinin tamamlanmasının ardından satış işlemlerinin başlayacağını belirtti. Yeni sezon ürünlerinin tahlil süreçlerinin takriben 1,5 ila 2 ay içinde tamamlanmasının beklendiği açıklandı.

fiyatlandırma, rekolte ve tüketici uyarısı:

Kooperatif başkanı Muzaffer Deniz, yeni sezon için Anzer balı fiyatlarını açıkladı. Buna göre 1 kilogram Anzer balı 7 bin lira olarak belirlendi; yarım kilogramlık kavanozlar 3 bin 500 lira, 250 gramlık ambalajlar ise 2 bin lira fiyatla satışa sunulacak. Deniz, yaylada yaşanan soğuk hava koşullarının verimi etkilediğini ve bunun rekolteye yansıdığını vurguladı.

Başkan ayrıca piyasada ortaya çıkan sahte ve taklit Anzer balı satışlarına karşı tüketicileri uyardı. Tüketicilere yalnızca coğrafi işaretli ve sertifikalı ürünleri tercih etmeleri; kooperatifin resmi sitesi üzerinden karekodlu (QR kodlu) tescilli ürünlerin temin edilmesi önerildi. Yetkililer, piyasada Anzer menşeli olmayan balların kooperatif isimlerini taklit ederek satıldığına dikkat çekti ve satın alırken belgeler ile logoların doğrulanmasını istedi.

Sonuç olarak bu sezon Anzer balı üretiminde miktar olarak düşüş yaşansa da tescilli ürünlerin kalite kontrol süreçleri hızla yürütülüyor ve onaylanan partiler önümüzdeki aylarda tüketiciye sunulacak.

DÜNYACA ÜNLÜ ANZER BALINDA HASAT TAMAMLANDI (ARŞİV)

DÜNYACA ÜNLÜ ANZER BALINDA HASAT TAMAMLANDI (ARŞİV)

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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