Rekortmen 'Şampiyon'un ilk kuzu serüveni: üçüz erkek doğumu sürüye değer kattı

Bandırma'da ihaleyle gündeme gelen koçun ilk yavruları doğdu

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nden 1 milyon 110 bin liralık rekor bedelle satın alınan Karacabey merinosu Şampiyon, Manyaslı üretici kardeşler Emrah ve Emre Sömer'in işletmesinde ilk meyvelerini verdi. Planlı çiftleştirme programı sonucunda sürüde birbiri ardına üçüz ve ikiz doğumlar gerçekleşti.

doğumlar ve gözlemler:

Sürüde gerçekleştirilen ilk doğumda üçüz erkek kuzu dünyaya gelirken, İHA ekibinin ziyaret sırasında bir diğer koyunda ikiz doğumu gerçekleşti. Ekip üyeleri yeni doğanların ilk emzirilme anlarına canlı tanıklık etti ve kuzuların sağlıklı olduğu belirtildi.

planlı çiftleştirme ve verim:

Sömer kardeşler, Şampiyon'u özel bölmelerde günlük 3-4 koyunluk periyotlarla 60 gün boyunca yaklaşık 100 Karacabey merinosu ile buluşturdu. Yapılan kontrollerde sürüdeki koyunlardan 96'sının gebe kaldığı tespit edildi; bu da koçun yüksek döl verimini gösteriyor.

Manyas ilçesi Eşen Mahallesi'nde 57 yıldır hayvancılıkla uğraşan üreticiler, Mart ayında alınan koçun getirdiği katma değeri vurguladı. Şu ana kadar sorunsuz gerçekleşen doğumlarda toplam 10 sağlıklı kuzu elde edildi; ilk doğum üçüz, ardından üç ikiz ve bir tekiz gerçekleşti.

Emrah Sömer, yavruların et verimi ve genetik kalitesinin yüksek olduğunu belirterek, Şampiyon'a Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 250 damızlık talebi aldıklarını söyledi. Sömerler, 15 Aralık'tan itibaren 4,5-5 aylık olacak kuzuları Eskişehir, Konya, Antalya, Afyonkarahisar, Ankara, Karadeniz ve doğu illerindeki yetiştiricilere sevk etmeye başlayacaklarını aktardı.

Emre Sömer ise ihalede ödenen bedelin sonuna kadar haklı çıktığını ifade etti: "Fiyat çok konuşulmuştu ama beklediğimizin üzerinde bir verimle karşılaştık. Verdiğimiz paraya kesinlikle değdi. Sürümüze kaliteli bir taze kan kazandırdık." Sömer, Şampiyon'u en iyi koyunlarla buluşturarak yaklaşık üç yıl boyunca işletmede kullanmayı planladıklarını ve damızlık hattını korumak için gelecek ihalelere de katılacaklarını anlattı.

Üreticilerin paylaştığı bilgiler, planlı çiftleştirmenin ve seçici damızlık yatırımlarının kısa sürede somut sonuçlar verdiğini gösteriyor. Şampiyon'un sürüye katkısı hem genetik hem de ticari açıdan dikkat çekiyor.

BANDIRMA KOYUNCULUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN AÇIK ARTIRMADA 1 MİLYON 110 BİN LİRALIK REKOR FİYATLA ALICI BULAN "ŞAMPİYON" İSİMLİ KARACABEY MERİNOSU KOÇUN, İLK YAVRULARI DOĞDU.