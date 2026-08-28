Ekonomide yeni zafer hedefi: Atatürk'ün mirasıyla üretimde güçlenme

Altunkaya'dan 30 Ağustos mesajı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Mahsum Altunkaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda Türkiye'nin ekonomik hedeflerine vurgu yaptı.

Sanayide ve ihracatta yeni zaferler kazanmak en büyük sorumluluğumuzdur:

Altunkaya mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında kazanılan Büyük Taarruz Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet kararlılığının ilanı olduğunu belirtti. Mesajında, 104 yıl önce sahada sergilenen inanç, kararlılık ve kahramanlık ruhunun bugün fabrikalarımızda, üretim tesislerimizde ve ihracat maratonumuzda yol göstermeye devam ettiğini vurguladı. Kahraman ecdadın büyük fedakarlıklarla emanet ettiği vatanı ekonomik açıdan güçlendirmek, üretimi artırmak ve sanayinin küresel pazarlarda rekabet gücünü yükseltmek Altunkaya'ya göre birinci önceliktir.

Bölgesel ticaret ve istikrar için çalışmaya devam edeceğiz:

Türkiye'nin sınır ötesi ticari ilişkilerine dikkat çeken Altunkaya, Türkiye-Suriye İş Konseyi olarak komşu coğrafyalarla ticari diplomasi ağlarını güçlendirmenin bölgesel barış, istikrar ve kalkınmaya katkı sunacağını ifade etti. Üreten Türkiye anlayışını her alanda hissettirmek, daha fazla istihdam oluşturmak ve katma değerli ihracata odaklanmanın kurumun temel sorumlulukları arasında olduğunu belirtti. Dün askeri zaferlerle yazılan büyük destanın bugün ekonomik ve teknolojik zaferlerle taçlandırılmasında kararlı olduklarını söyledi.

Altunkaya, mesajını Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize minnet dilekleriyle tamamladı ve iş dünyası, aziz millet ile tüm çalışma arkadaşlarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

DEİK/TÜRKİYE–SURİYE İŞ KONSEYİ BAŞKANI ALTUNKAYA’DAN 30 AĞUSTOS MESAJI