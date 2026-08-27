Apaklar'da toprak yollar biterken Nazilli Belediyesi üreticinin ulaşımını kolaylaştırıyor

Nazilli Belediyesi'nden kırsal ulaşım yatırımı

Nazilli Belediyesi kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkezden 21 kilometre uzaklıktaki Apaklar Mahallesi'nde uzun yıllardır toprak yol olarak kullanılan güzergahta parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Söz konusu yol, hem çevre mahallelere hem de bölgedeki tarım arazilerine ulaşımda yoğun şekilde kullanılıyor; bu nedenle yenileme çalışması üreticiler açısından öncelikli kabul ediliyor.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler, mevcut toprak zemini düzenleyip altyapı hazırlığını tamamladıktan sonra parke taşı uygulamasına geçti. Çalışmalar titizlikle yürütülüyor; amaç, kış mevsimi öncesinde döşeme işlemlerini tamamlayıp yolu vatandaşların kullanımına açmak. Kış aylarında yağışlarla birlikte ulaşımın zorlaştığı güzergahta yapılacak düzenlemeler, özellikle tarım üreticilerinin tarlalarına erişimini kolaylaştıracak ve trafik güvenliğini artıracak.

mahalle sakinlerinin değerlendirmesi:

Apaklar Mahalle Muhtarı Mehmet Apak çalışmanın önemine dikkat çekerek, "Bu yol hem mahallemiz hem de tarımla uğraşan vatandaşlarımız için önemli bir güzergâh. Özellikle kış aylarında ulaşım konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Yolumuzun parke taşıyla yenilenmesi bizleri çok mutlu etti. Mahallemizin ihtiyaçlarına duyarsız kalmayan Belediye Başkanımız Dr. Ertuğrul Tetik’e ve sahada emek veren tüm belediye personelimize teşekkür ediyorum" dedi. Muhtarın sözleri, projenin yerel halk üzerinde yarattığı olumlu karşılığı ortaya koyuyor ve benzer kırsal müdahalelerin önemini bir kez daha vurguluyor.

NAZİLLİ BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK VE VATANDAŞLARIN GÜVENLİ ULAŞIMINI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, APAKLAR MAHALLESİ’NDE PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.