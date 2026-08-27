Klinik dönemde ölçme ve değerlendirme uygulamaları ADÜ'de ele alındı

ADÜ Tıp Fakültesi'nde 'Klinik Dönem Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi' düzenlendi

ADÜ Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen eğitim, klinik dönem eğitimlerinin ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesine odaklandı. Etkinlikte, değerlendirme uygulamalarının eğitim hedefleri ve öğrenim çıktıları ile uyumlu şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Eğitimin odak noktaları:

Eğitim sırasında, klinik dönem öğrencilerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler ele alındı ve bu uygulamaların niteliğinin artırılmasına ilişkin yaklaşımlar tartışıldı. Ayrıca farklı değerlendirme yöntemlerinin amaca uygun ve etkin şekilde kullanılması ile ilgili bilgi ve deneyim paylaşıldı; bu sayede ölçme-değerlendirme süreçlerinin kalitesinin yükseltilmesi hedeflendi.

Standartlaşma ve geri bildirim süreçleri:

Program kapsamında klinik eğitim süreçlerinde geri bildirim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve uygulamaların standardizasyonu üzerinde duruldu. Eğitim, katılımcıların görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi ve sürecin sürekli iyileştirilmesine katkı sağlanması amaçlandı.

ADÜ TIP FAKÜLTESİNDE, KLİNİK DÖNEM EĞİTİMLERİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK "KLİNİK DÖNEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.