Şarhöyük Mahallesi'ndeki akşam buluşması cinayetle sonuçlandı: dört şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de tek katlı evde çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak'ta meydana gelen olayda, 26 Ağustos 2026 akşamı misafir olarak geldiği evde tartışma yaşayan Bülent Sap, bıçaklanarak ağır yaralandı. Kanlar içinde yere düşen Sap, olay yerinde yaşamını yitirdi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Sap akşam saatlerinde arkadaşı N.Ö.'nün tek katlı müstakil ikametine konuk oldu. İkili birlikte alkol aldıktan sonra, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ev sahibi olduğu belirtilen N.Ö. tarafından Sap'ın bıçaklandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

soruşturma ve adli süreç:

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan N.Ö. ile birlikte toplam 4 şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanıp sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından bugün adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'DE BİR KİŞİNİN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ CİNAYET OLAYI İLE İLGİLİ 4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.