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Çayeli'de denizde kaybolan kardeşlerden 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Çayeli'de denizde boğulma tehlikesi yaşayan kardeşini kurtarmaya çalışan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti; 10 yaşındaki kardeşinin cansız bedeni bulundu.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çayeli'de denizde kaybolan kardeşlerden 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Olayın seyri:

Rize'nin Çayeli ilçesi Hüsrev Karşısı sahilinde 25 Ağustos saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, ailesiyle piknik yapan Arif Kerem Önder (10) ayaklarını suya sokmak için yaklaştığı sırada dalgalara kapıldı. Durumu gören ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder (16), kardeşini kurtarmak amacıyla üzerini çıkarıp denize atladı.

Her iki kardeş de kısa sürede dalgalar arasında kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ağabey Ahmet Ertuğrul Önder denizden ağır yaralı çıkarılarak Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmaları:

Kaybolan Arif Kerem Önder'in bulunması için denizden, havadan ve kıyı şeridinden eş zamanlı ve koordineli arama kurtarma çalışmaları yürütüldü. Çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kızılay, Diyanet Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı.

Arama sırasında Rize-Artvin Havalimanıın 3 mil batısında, sahil güvenlik helikopteri tarafından havadan tespit edilen küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkartılan cenazenin kimliği, babası Mehmet Önder tarafından teşhis edildi. Cenaze otopsi ve işlemler için morga kaldırıldı.

Aileye ve soruşturmaya ilişkin gelişmeler:

İki kardeşin ani ölümü, aileyi ve çevredekileri derinden etkiledi. Olayla ilgili yetkili birimler inceleme başlattı; arama kurtarma sürecinin nasıl yürütüldüğü ve olayın ayrıntıları soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Yetkililer, sahil ve deniz koşullarına ilişkin değerlendirmelerin de soruşturmanın bir parçası olduğunu bildirdi.

Olay, bölgedeki yaz sezonunda deniz güvenliği ve çocukların su kenarında korunmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Aileye başsağlığı dilekleri iletilirken, yetkililer vatandaşları uyarılara uymaya ve özellikle çocukların suya yakın alanlarda gözetimsiz bırakılmamasına dikkat çekti.

Rize&#039;de kayıp kardeşin de cansız bedenine ulaşıldı

Rize'de kayıp kardeşin de cansız bedenine ulaşıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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