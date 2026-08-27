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Efeler'de zafer coşkusu sokaklara taşınıyor

Efeler Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılında Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi ortaklığında 'Zafer Turu' ve İstasyon Meydanı'ndan fener alayı düzenliyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Efeler'de zafer coşkusu sokaklara taşınıyor

Efeler'de 30 Ağustos kutlamaları

Efeler Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kent sokaklarına taşıyacak bir dizi etkinlik düzenliyor. Programın merkezinde gün batımına doğru başlayacak iki ana etkinlik bulunuyor: bisikletlilerle yapılacak Zafer Turu ve akşam saatlerinde gerçekleştirilecek Zafer Yürüyüşü Fener Alayı.

zafer turu:

Günün ilk aktivitesi, Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi ile ortaklaşa gerçekleştirilecek. Etkinlik 30 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de Mimar Sinan Mahallesi Minibüs Son Durağı'ndan başlayacak ve İstasyon Meydanı'nda sona erecek. Bisiklet tutkunları, Zafer Bayramı coşkusunu pedal çevirerek şehrin ana arterlerine taşıyacak.

zafer yürüyüşü fener alayı:

Günün ikinci programı ise saat 19.00'da İstasyon Meydanı'nda başlayacak Zafer Yürüyüşü Fener Alayı olacak. Etkinlikte katılımcılar Türk bayrakları, marşlar ve fenerlerle kent merkezinde hep birlikte yürüyüş yapacak ve 30 Ağustos'un anlamı ortak bir heyecanla vurgulanacak.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin etkinliklere tüm vatandaşları davet etti. Başkan Yetişkin, “30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği büyük bir zaferdir. Bu anlamlı günü Efeler’de hep birlikte, omuz omuza kutlamak istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Türk bayraklarıyla, fenerleriyle Zafer Bayramı coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Organizasyon, katılımı ve birlik beraberliği güçlendirmeyi amaçlarken, katılımcılardan etkinlik saatlerine uymaları ve toplumsal duyarlılıkla hareket etmeleri istendi. Her iki etkinlik de kent yaşamına canlılık katmayı ve Zafer Bayramı'nın ruhunu geniş kitlelerle paylaşmayı hedefliyor.

FELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA...

FELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA "ZAFER TURU" VE "ZAFER YÜRÜYÜŞÜ FENER ALAYI" DÜZENLEYECEK.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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