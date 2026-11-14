Ara tatilini dinlenme ve öğrenme fırsatı olarak değerlendirin

Ara tatilde dinlenme ve eğitim arasında denge kurma çağrısı

Coşkun Esen, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin 13 Kasım itibarıyla başladığını hatırlattı. Esen, bu dönemi bir haftalık küçük bir mola olarak nitelendirdi ve öğrenci, öğretmen ve yöneticiler açısından farklı kazanımlar sağlayacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

öğrencilere öneriler:

Esen, ara tatilin öğrenciler için öncelikle dinlenme amacı taşıması gerektiğini belirtti. Yoğun bir dönem sonrasında çocukların aileleriyle birlikte anlamlı vakit geçirmesinin önemine dikkat çekti ve kitap okuma alışkanlığının sürdürülmesini tavsiye etti. Tatilin, öğrenme sürecine ara vermek yerine öğrencilerin enerji toplaması ve ilgi alanlarını zenginleştirmesi için bir fırsat olabileceğini söyledi.

öğretmenler için dijital seminer fırsatı:

İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmenler açısından ara tatilin aynı zamanda mesleki gelişim dönemi olduğunu aktardı. Bakanlık tarafından dijital platformlar üzerinden sunulacak çevrimiçi seminer programlarının öğretmenlerin yeterlik ve yetkinliklerini güçlendirmeyi hedeflediğini kaydetti. Esen, günümüzün 21. yüzyıl gereksinimlerinin farklı yetkinlikler talep ettiğini, bu nedenle öğretmenlerin öğrenme odaklı yaklaşımlar ve yeni becerilerle donatılmasının gerekli olduğunu ifade etti.

yönetim, planlama ve okul güvenliği:

Esen, yönetim kadrolarının ara tatili planlama ve strateji gözden geçirme süreci olarak kullanacağını bildirdi. Kasım ayına kadar verimli bir dönem geçirildiğini söyleyen Esen, yılsonuna kadar hedeflere yönelik yeniden düzenlemeler yapılacağını belirtti. Ayrıca dönem başında gündeme gelen okul güvenliği konusuna değinerek, şu an ortamın daha sakin olduğunu ve tüm okullarda güvenli okul iklimi inşa edecek tedbirlerin sürdüğünü ifade etti.

Fiziksel önlemlerin yanı sıra okul içinde iletişimi güçlendirecek toplantı ve çalışmalar yapıldığını aktaran Esen, veli ilişkilerinde standartların bakanlık tarafından belirlenmesiyle giriş çıkışların randevulu sistem ile kontrol altına alındığını, bunun da öğretmen, öğrenci ve personelin daha güvenli bir ortamda eğitim yürütmesini sağladığını söyledi.

Sonuç olarak Esen, ara tatilin yalnızca dinlenme değil aynı zamanda planlama, mesleki gelişim ve okulların güvenlik ve iletişim düzenlemelerini değerlendirme fırsatı olduğunu vurguladı.

KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ COŞKUN ESEN, ARA TATİLDE ÖĞRENCİLERİN DİNLENMELERİ VE KİTAP OKUMALARI TAVSİYESİNDE BULUNDU