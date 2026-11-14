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Anasınıfı öğretmeninden ilçede kütüphane seferberliği

Diyarbakır Çermik'te anasınıfı öğretmeni Mesut Doğan'ın kitap kampanyasıyla dokuz okula kütüphane kuruldu; kendisine teşekkür belgesi takdim edildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Anasınıfı öğretmeninden ilçede kütüphane seferberliği

Anasınıfı öğretmeninden ilçede kütüphane seferberliği

Diyarbakır’ın Çermik ilçesi Bintaş İlköğretim Okulu’nda görev yapan anasınıfı öğretmeni Mesut Doğan tarafından başlatılan kitap bağışı kampanyasında toplanan kitaplar, çevredeki bir çok okula kütüphane olarak kazandırıldı.

Kampanyanın ulaştığı okullar:

Kitap desteği sağlanan okullar arasında Bayrak İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Ali Öztürk Ortaokulu, Şehit Ömer Yaman Ortaokulu, Bahçe İmam Hatip Ortaokulu, Yaylacık Harabe İlkokulu, Şehit Zeki Kızıl Ortaokulu, Bademli İlkokulu, Ziya Gökalp Ortaokulu ve Kayakgediği İmam Hatip Ortaokulu yer aldı.

Takdir ve teşekkür:

Eğitime sunduğu bu katkı nedeniyle Mesut Doğan için İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen programda Millî Eğitim Müdürü Cevat Baran tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Baran, Doğan’ı fedakâr çalışmaları nedeniyle tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

EĞİTİME SUNDUĞU BU DEĞERLİ KATKI DOLAYISIYLA BAŞARILI ÖĞRETMEN MESUT DOĞAN’A, İLÇE MİLLÎ EĞİTİM...

EĞİTİME SUNDUĞU BU DEĞERLİ KATKI DOLAYISIYLA BAŞARILI ÖĞRETMEN MESUT DOĞAN’A, İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMLA MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ CEVAT BARAN TARAFINDAN TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİM EDİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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