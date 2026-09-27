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Araban'da kurt sürüye saldırdı: beş keçi telef oldu

Gaziantep'in Araban ilçesi Dağdancık Mahallesi'nde bir kurt saldırısı sonucunda, Fatih Sülüker'e ait 200 keçiden beşi telef oldu.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Araban'da kurt sürüye saldırdı: beş keçi telef oldu

Araban'da kurt saldırısı

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı kırsal Dağdancık Mahallesi'nde üretici Fatih Sülüker'e ait 200 keçi sürüsü kurtların saldırısına uğradı. Olayda 5 hayvan telef oldu.

üretici ve bölge için sonuçları

Saldırı, küçükbaş üreticileri açısından doğrudan ekonomik kayıp anlamına geliyor; özellikle sürü büyüklüğü ve işletme yapısına göre benzer olaylar ciddi etki yaratabiliyor. Kırsal alanlarda yaşayan üreticilerin hayvan güvenliğini sağlamak için önlemleri gözden geçirmesi önem taşıyor.

ARABAN’DA KEÇİ SÜRÜSÜNE SALDIRAN KURT 5 HAYVANI TELEF ETTİ

ARABAN’DA KEÇİ SÜRÜSÜNE SALDIRAN KURT 5 HAYVANI TELEF ETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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