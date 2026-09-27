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İncekum sahilinde deniz hortumu kısa süreli ilgi odağı oldu

Alanya’nın İncekum açıklarında sabah oluşan deniz hortumu, plajdaki turist ve vatandaşların cep telefonlarına yansıyan kısa ama etkileyici görüntüler.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:21

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Aslı Han

İncekum sahilinde deniz hortumu kısa süreli ilgi odağı oldu

Alanya’nın İncekum Mahallesi açıklarında sabah saatlerinde deniz üzerinde görülen hortum, kıyıdan rahatlıkla takip edildi.

Olayın görüntülenmesi:

Hortumu fark eden çok sayıda turist ve vatandaş, olayı yakından izleyip cep telefonlarıyla kayda aldı. Plajdaki kişiler, doğa olayını merakla izlerken bazıları cep telefonlarına sarılarak anları görüntüledi.

Kıyıdan gözlem ve son durum:

Kıyıdan net şekilde görülen hortum bir süre deniz üzerinde kaldıktan sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu. Olay kısa sürede sonlanırken, plajdakiler bu anları kaydederek sosyal medyada paylaşmak üzere fotoğraf ve video topladı.

Gözlemleyenler hortumu ilk kez gördüklerini belirtirken, yaşanan doğa olayı plajdaki ilgiyi artırdı ve kısa süreli bir ilgi odağı haline geldi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE DENİZ ÜZERİNDE OLUŞAN HORTUM, VATANDAŞLAR VE...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE DENİZ ÜZERİNDE OLUŞAN HORTUM, VATANDAŞLAR VE TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ. HORTUMU GÖRENLER CEP TELEFONLARINA SARILARAK O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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