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Ağrı'da cami çatısındaki alevler mahalleyi alarma geçirdi

Ağrı'nın Küpkıran Mahallesi'ndeki caminin çatısında nedeni belirlenemeyen yangın çıktı; yoğun duman yükseldi, itfaiye müdahale etti ve soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ağrı'da cami çatısındaki alevler mahalleyi alarma geçirdi

Caminin çatısında çıkan yangın

Ağrı'nın Küpkıran Mahallesinde bulunan bir caminin çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay sırasında çatının bulunduğu bölümden yoğun duman yükseldi.

Yangının çıkışı çevrede kısa süreli paniğe neden oldu; mahalle sakinleri durumu fark ederek yetkililere haber verdi.

Müdahale ve kontrol:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, çatıda alevlere yönelerek müdahale etti. Ekipler yangını kontrol altına almak ve alevlerin çevreye sıçramasını engellemek için çalışma yürüttü.

Soruşturma ve hasar tespiti:

Yangının çıkış nedeni ile camide meydana gelen hasarın belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma sonuçlanana kadar olayla ilgili detaylı tespitlerin yapılacağı bildirildi.

AĞRI’NIN KÜPKIRAN MAHALLESİ’NDE BULUNAN BİR CAMİNİN ÇATISINDA BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI....

AĞRI’NIN KÜPKIRAN MAHALLESİ’NDE BULUNAN BİR CAMİNİN ÇATISINDA BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. YOĞUN DUMANIN YÜKSELDİĞİ CAMİDE YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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