Arabanız beyaz eşya mı: Mercedes sahiplerinin bekleyen hukuki kabusu

Olayın ortaya çıkışı:

Trabzon'dan 2018 yılında satın aldığı 2006 model Mercedes aracın sahibi Selim Calap, geçen yıl e-Devlet üzerinden araç sorgulaması yaparken büyük bir sürprizle karşılaştı. Uygulamada aracın üzerinde hak mahrumiyeti bulunduğunu ve Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2010 yılından beri devam eden bir dava dosyası olduğunu gördü. Calap, yıllardır vergisini ödediği, muayenesini ve kaskosunu yaptırdığı aracıyla ilgili sürecin varlığından habersiz olduğunu belirtti.

Gümrük kayıtlarında 'beyaz eşya' gösterilmesi:

Yapılan araştırmada aracın şasi numarasında veya donanımında bir oynama olmadığı, ancak aracın Türkiye'ye girişinde gümrükte düşük vergi ödemek amacıyla buzdolabı, klima gibi 'beyaz eşya' olarak beyan edildiği ortaya çıktı. Bu durum, aracın hukuki statüsünü ve satış imkanlarını doğrudan etkiliyor. Calap, aracını şu anda satışa çıkaramadığını, davada müşteki konumunda olduğunu ve yetkililerden çözüm beklediğini söyledi.

Mağduriyetin boyutu ve mahkeme süreci:

Calap, konuyu tesadüfen öğrendiğini ve mahkeme sürecinin devam ettiğini aktardı. Söz konusu davanın 30 Eylül tarihinde yeniden görüleceği, önceki duruşmanın mart ayında yapıldığı ve ertelendiği belirtildi. Calap, aracın her türlü vergisini ödediğini ve hakkındaki iddiadan dolayı büyük mağduriyet yaşadığını ifade etti. Ayrıca, kendi bilgisinde aracında yaklaşık 1.000 mağdur bulunduğu, genel olarak ise benzer yollardan etkilenmiş toplamda yaklaşık 10.000 mağdur olduğu yönünde duyum aldığını ekledi.

Uzman görüşü ve benzer dosyalar:

İzmit'te ekspertiz yapan Sami Tarcan, Calap'ın aracıyla ilgili incelemelerinde şasi numarasında herhangi bir oynama görmediklerini, davanın uzun süredir devam ettiğini ve mağdur sayısının fazla olduğunu söyledi. Tarcan, bu tarz usulsüz beyanlarla gümrük vergisinin düşük ödenmesi amacıyla bir katakulli yapıldığını belirtti. Uzman, söz konusu dosyada bin 85 müşteki bulunduğunu ve benzer problemlerin başka şehirlerde de görüldüğünü, örneğin Giresun'da 19 yıl boyunca aracı kullanıp el konulan kişiler olduğuna dair vakalar bulunduğunu aktardı.

İkinci el alımında nelere dikkat edilmeli:

Tarcan, böyle bir usulsüzlüğün ekspertiz sırasında şasi kontrolüyle anlaşılmasının mümkün olmadığını vurguladı. İkinci el alıcılarına önerisi şunlar oldu: aracın yetkili servisten veya bayi çıkışlı olup olmadığı araştırılmalı; eğer araç vergi barışından faydalanmışsa bununla ilgili yetkili kurumdan belge istenmeli; alım öncesi vergi dairesinden araçla ilgili hak mahrumiyeti ve dava durumunun sorgulanması gerekiyor. Aksi halde alıcılar, Calap örneğinde olduğu gibi yıllar süren mahkeme süreçleriyle ve satış yapılamaması gibi mağduriyetlerle karşılaşabilir.

Calap ve uzmanlar, bu tür vakaların bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtiyor; çünkü araç görsel olarak kullanılırken, gümrük kayıtlarıyla çelişen hukuki statüler sahipleri uzun süre mağdur olabiliyor.

MERCEDES MARKA OTOMOBİLİNİN TRAFİK CEZASI OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETMEK İÇİN E-DEVLET'E GİREN SELİM CALAP, ARACINDA HAK MAHRUMİYETİ OLDUĞUNU GÖRÜNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI.