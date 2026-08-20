Ardahan Milli Egemenlik Parkı yenileniyor

Ardahan'da park yenileme projesi

Ardahan Belediyesi tarafından başlatılan çalışma kapsamında kent merkezindeki Milli Egemenlik Parkı yeniden düzenleniyor. Proje, parkın peyzajından kullanıcı alanlarına kadar kapsamlı bir yenileme hedefliyor ve uygulamanın mevcut yeşil dokuya zarar vermeden yürütüleceği ifade ediliyor.

yenileme kapsamı:

Yenileme çalışmaları, parkın peyzaj düzenlemeleri ile birlikte halkın kullanımına yönelik sosyal ve sportif alanların yenilenmesini kapsıyor. Planlama aşamasında, mevcut ağaç ve yeşil dokunun korunması önceliklendirilmiş; rekreasyon, dinlenme ve etkinlik alanlarının daha işlevsel hale getirilmesi amaçlanıyor.

kapalı otopark ve altyapı:

Projede öne çıkan bir bölüm de kapalı otopark alanı. İhale dokümanlarında otopark için yapılacak yalıtım işlerinin yapım işi kapsamına alındığı açıkça belirtiliyor; böylece sadece yüzey düzenlemeleri değil, otoparkın fiziksel altyapısının da iyileştirilmesi hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, çalışmaların etaplar halinde ve çevresel hassasiyet gözetilerek yürütüleceğini belirtiyor. Yenileme tamamlandığında parkın hem görsel hem de kullanım açısından kent merkezine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

ARDAHAN'DA MİLLİ EGEMENLİK PARKI YENİLENİYOR. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)