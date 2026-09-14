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Ardahan'da ahilik geleneği törenle yaşatıldı

Ardahan'da 39. Ahilik Kültürü Haftası, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı; esnaf temsilcileri ve kurum yetkilileri katıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ardahan'da ahilik geleneği törenle yaşatıldı

Ardahan'da ahilik geleneği törenle yaşatıldı

39’uncu Ahilik Kültürü Haftası, Ardahan’da düzenlenen resmi törenle anıldı. Etkinlik, Ardahan Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirildi ve kentteki esnaf kuruluşları ile kamu temsilcileri bir araya geldi.

Programa; Ardahan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Asım Özer ve yönetimi, Ardahan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Candar Yılmaz ve yönetimi ile Ticaret İl Müdürü Gönül Cengiz ve kurum personeli katıldı.

Törende ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

törende öne çıkan mesajlar:

Programda konuşan Ardahan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Asım Özer, Ahilik geleneğinin yüzyıllardır esnaf ve sanatkârlara yol gösterdiğini vurguladı. Özer, "Ahilik; alın teri, helal kazanç, dürüstlük, güven ve kardeşlik demektir." sözleriyle bu mirasın taşıdığı değerleri öne çıkardı.

Başkan Özer konuşmasında, bu köklü kültürün gelecek nesillere doğru aktarılmasının esnaf camiasının ortak görevi olduğunu belirtti.

usta-çırak ilişkisi ve dayanışma çağrısı:

Törende ayrıca ahilik anlayışında usta-çırak ilişkisinin önemi üzerinde duruldu. Gençlerin meslek sahibi olmalarının, geleneksel mesleklerin yaşatılmasının ve esnaf arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesinin gerekliliği ifade edildi.

Yapılan konuşmaların ardından program çeşitli etkinliklerle sürdü; katılımcılar Ahilik Haftası’nın birlik ve beraberlik içinde kutlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Tören, günün anısına gerçekleştirilen etkinliklerin tamamlanmasının ardından sona erdi.

ARDAHAN&#039;DA AHİLİK HAFTASI TÖRENLE KUTLANDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ARDAHAN'DA AHİLİK HAFTASI TÖRENLE KUTLANDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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