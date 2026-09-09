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Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Yozgat’ın Saraykent ilçesindeki Divanlı Kayalıkları, kat kat yüzeyleri ve antik mağara-mezarlarıyla doğa yürüyüşü ve tarihi izler sunan sakin, etkileyici bir alandır.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Divanlı Kayalıkları doğal yapısı:

Yozgat'ın Saraykent ilçesine bağlı Divanlı Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre güneybatısında yer alan Divanlı Kayalıkları, katmanlı yüzeyleri ve heybetli görünümüyle göze çarpıyor. Rüzgar ve su erozyonunun uzun süreli etkileriyle şekillenmiş olan kayalıklar, ziyaretçilere geniş ve sakin bir manzara sunuyor.

Kayalıkların yüzeylerinde görülen mağara girişleri ve mezar yapıları, bölgeye hem jeolojik hem de tarihi bir değer kazandırıyor; bu izler antik dönemlere ilişkin kalıntılar barındırdığı izlenimi veriyor.

Ziyaretçi izlenimleri:

Ziyaretçiler bölgenin sunduğu sessiz atmosferi ve jeolojik dokuyu öne çıkarıyor. Ziyaretçilerden Sadullah Zanbak şunları aktarıyor: "Buraya gezmeye geldik. Burada kaya mezarlıkları mevcut. Roma dönemine ait olduğu söyleniyor. İçerisinde elma erik gibi meyve bahçeleri var. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Herkese tavsiye ederim"

Bölgenin turizm potansiyeli:

Saraykent ve çevresindeki bu tür jeolojik oluşumlar, bölgenin doğa turizmi açısından taşıdığı potansiyeli gözler önüne seriyor. Katmanlı kayalıklar ve antik mağara-mezar yerleşimleri, tarih ile doğayı bir araya getiren kısa yürüyüş rotaları için sakin ve uygun bir ortam oluşturuyor.

YOZGAT&#039;IN SARAYKENT İLÇESİNDEKİ DİVANLI KAYALIKLARI KAT KAT GÖRÜNTÜSÜ VE GÖRKEMLİ YAPISIYLA...

YOZGAT'IN SARAYKENT İLÇESİNDEKİ DİVANLI KAYALIKLARI KAT KAT GÖRÜNTÜSÜ VE GÖRKEMLİ YAPISIYLA GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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