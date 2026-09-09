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Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Ege ve Karadeniz’in ardından Mersin’de 15 Eylül’de başlayacak av sezonu öncesi balıkçılar ağlarını ve teknelerini son kez kontrol ediyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Berk Doğan

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

sezona son hazırlıklar:

Ege ve Karadeniz'de sezonun açılmasının ardından Mersin kıyılarında da hareketlilik arttı. 321 kilometrelik Akdeniz sahiline sahip kentte, merkez ve ilçelerde yüzlerce tekne sezon öncesi bakımdan geçiriliyor. Karadeniz ve Ege'de 1 Eylül'de başlayan yeni dönem, Akdeniz'de 15 Eylül'de resmen başlayacak.

15 Nisan'da başlayan ve 15 Eylül'de kalkacak olan av yasağının sona ermesine sayılı günler kala balıkçılar teknelerin ağır bakımını, ağların onarımını ve av düzeneklerinin kontrolünü tamamlıyor. Yeni ağlar örülürken, yırtık ağlar onarılıyor; plakalar ve diğer av malzemeleri hazır hale getiriliyor.

barınakta son kontroller:

Erdemli Balıkçı Barınağı'nda hazırlıkları tamamlayan balıkçılardan Samet Balkış, ağların bakımını bitirdiklerini ve son kez gözden geçirdiklerini söyledi. Balkış, 'Ağlarımızın bakımlarını yaparak hazırlıkları tamamladık. Son olarak ağları tekrar gözden geçiyoruz. Daha sonra ise ’Ya Allah Bismillah’ diyerek denize açılıp başlayacağız' ifadelerini kullandı.

Hatay'dan kente gelen kaptan Gültekin Işık ise sezonu açacaklarını ancak yakıt maliyetlerinden kaygılı olduklarını belirtti. Işık, 'Büyük hazırlıklarımızı tamamladık, 15 Eylül'de Vira Bismillah diyeceğiz' dedi ve denizden alınacak ürünle maliyetleri telafi edeceklerine inandıklarını ekledi.

hedef bereketli bir sezon:

Balıkçılardan Mesut Yılmaz ise ağlardaki yırtıkları tamir ettiklerini, 15 Eylül gece yarısı Mersin körfezine karides avına çıkacaklarını, ardından daha açık denizlere doğru ilerleyeceklerini kaydetti. Yılmaz, 'Bölgemizde karides, gümüş ve sarı çizgili barbun gibi çeşitli balıklarımız çıkıyor. Sezon ilk açıldığından 2-3 ay kasidecilik oluyor' diyerek ilk dönemde verim beklentisini anlattı.

Yerel ekonomide balıkçılığın önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayan balıkçılar, hem av sezonunun getireceği kazancı hem de maliyetleri gözeterek planlama yapıyor. Hazırlıkların tamamlanmasıyla tekneler denize indirilip, usul ve ekipman kontrolleri yapıldıktan sonra av başlayacak.

Balıkçılar, iyi bir sezon umudunu korurken, hazırlık aşamasındaki titizlik ve ağ onarımlarının sezon verimini doğrudan etkileyeceğine dikkat çekiyor. 15 Eylül işaret edilen tarih olarak hem bölge için yeni bir dönemin başlangıcı hem de geçim kaynaklarının yeniden devreye girmesi anlamına geliyor.

Hazırlıklarını yapan Akdenizli balıkçılar &#039;Vira Bismillah&#039; diyecek

Hazırlıklarını yapan Akdenizli balıkçılar 'Vira Bismillah' diyecek

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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