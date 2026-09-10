Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Olay yerinde ilk bilgiler:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi'nde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında iki sürücü yaralandı. Kazaya karışan araçların plakaları 38 BE 980 ve 38 AEL 365 olarak kayıtlara geçti.

Olayda araçları kullanan sürücülerin isimleri haber kaynağında H.Ç. ve H.U. şeklinde yer aldı; her iki sürücü de çarpışma sonucu yaralandı ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye sevk edildi.

Kaza anı ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Jandarma ekipleri kapanan yol üzerinde güvenlik tedbirleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra sürücüleri Kayseri Şehir Hastanesi'ne nakletti.

Yol durumu ve soruşturma:

Kazaya müdahalenin ardından araçlar çalışmayı yürüten ekipler tarafından çekiciyle kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Kazanın kesin nedeni, hasar tespiti ve kusur dağılımı jandarma soruşturmasının sonuçlanmasıyla netlik kazanacak.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA, İKİ SÜRÜCÜ YARALANDI.