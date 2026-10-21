Ardahan'da arazide yalnız gezen kurtun dronla kaydedilen anları

Dron çekimi sırasında yaşananlar:

Ardahan'ın Hanak ilçesinde, arazide yiyecek arayan yalnız bir kurt, havadan dron kamerasıyla görüntülendi. Çekim sırasında ekiplerin dronla yaptığı tarama esnasında kurtun dronu fark etmesi, kayıt anlarında belirginleşti.

Kurtun tepkisi ve hareketleri:

Dronun yaklaşmasını fark eden hayvan, bulunduğu noktadan hızla uzaklaşmaya başladı. Arazide kısa süre içinde ilerleyen kurt, birkaç adım sonra gözden kayboldu ve kayıtlar burada sonlandı.

Doğal yaşam alanında kaydedilen bu görüntüler, yaban hayvanlarının insan kaynaklı araçlara karşı verdiği tepkileri yeniden gündeme taşıdı ve bölgedeki gözlemlerin önemini gösterdi.

ARDAHAN'IN HANAK İLÇESİNDE ARAZİDE YİYECEK ARAYAN YALNIZ BİR KURT, DRON KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.