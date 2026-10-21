Darıca millet bahçesi'ne 100 zeytin fidanı: yeşil mirasa yatırım

Darıca’da zeytin fidanları törenle toprakla buluştu

Darıca Belediyesi, Zeytin Festivali kapsamında Darıca Millet Bahçesi’nde 100 zeytin fidanı dikimi gerçekleştirdi. Etkinlik, belediye yetkilileri, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

etkinliğin amacı ve vurgulanmak istenen değerler:

Programda yeşil alanların korunması ve doğa bilincinin geliştirilmesi ön plana çıkarıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, fidan dikiminin sadece çevresel bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda ilçenin doğal ve kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarma amacı taşıdığını söyledi.

Bıyık, belediyeciliğin yol, park ve yapı işleriyle sınırlı kalmadığını belirterek, "Yaşadığımız şehri korumak, doğasına sahip çıkmak ve gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakmak da en az diğer hizmetler kadar önemlidir" şeklinde konuştu. Ayrıca eleştirilere yanıt niteliğinde, "Bizim yeşil ve ağaç sevgimizi kimse sorgulayamaz" ifadelerini kullandı.

katılımcılar ve program akışı:

Fidan dikimine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Konuşmalarda zeytin kültürünün yeniden canlandırılmasının önemine dikkat çekildi.

Eylemin ardından program, zeytin ve zeytinyağı tadımı ile devam etti. Darıca Belediyesince gerçekleştirilen zeytin hasadından elde edilen ürünler katılımcılara sunularak hem üretim süreci hem de yerel lezzetler tanıtıldı.

Belediye yetkilileri, etkinliklerin ilçenin yeşil dokusunu koruma ve artırma hedefinin somut bir örneği olduğunu belirterek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

DARICA BELEDİYESİ TARAFINDAN ZEYTİN FESTİVALİ KAPSAMINDA DARICA MİLLET BAHÇESİ'NDE 100 ZEYTİN FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURULDU.