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eyüpsultan bulvarı tramvay güzergahı havadan görüntülendi: ağaçların durumu ve eski fotoğraflar incelendi

Eyüpsultan Bulvarı'nda taşınacağı açıklanan 168 ağacın gece izinsiz kesildiği iddiası üzerine güzergah havadan görüntülendi, eski Google fotoğrafları karşılaştırıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:21

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Aslı Han

eyüpsultan bulvarı tramvay güzergahı havadan görüntülendi: ağaçların durumu ve eski fotoğraflar incelendi

Olayın özeti:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Bayrampaşa-Eyüpsultan tramvay hattı çalışmaları kapsamında Eyüpsultan Bulvarı'nda bulunan ağaçların nakledileceği duyurulmuştu. Proje kapsamında 168 ağacın Başakşehir Resneli bölgesine aktarılacağı ve bu süreçte karekodlu takip sistemi kullanılacağı bildirilmişti. Ancak, nakil sürecinin devam ettiği sırada bazı ağaçların gece saatlerinde izinsiz kesildiği iddiası gündeme geldi.

havadan çekimler ne gösterdi?:

Tartışmaların odağındaki bölüm, dron ile havadan kayda alınarak görüntülendi. Görüntülerde bulvar boyunca sıralanan ağaçlar ve tramvay hattı çalışmaları için ayrılan alanlar açık biçimde görüldü. Havadan çekimler, daha önce nakledileceği açıklanan ağaçların bulunduğu bölgenin mevcut durumunu belgeledi ve ağaçların yerleşimi ile çalışmanın yürütüldüğü alanların sınırlarını ortaya koydu.

eski Google sokak fotoğraflarıyla karşılaştırma:

Kesim iddialarının ardından gündeme gelen Google sokak fotoğraflarının eski çekimleri de karşılaştırıldı. Eski ve güncel görüntüler yan yana incelendiğinde, bugün boş olduğu görülen noktalarda daha önce ağaçların bulunduğu dikkat çekti. Bu karşılaştırma, bulvardaki değişimi görsel olarak doğrularken, hangi noktaların halen ağaçlı olduğu ve hangi alanların boşaldığı konusunda somut bir referans sundu.

vatandaş tepkisi ve süreç:

Bazı vatandaşlar, gece kesimi iddialarının ardından bulvar üzerinde toplanarak müdahaleye tepki gösterdi ve konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. İddialarda kesimlerin İBB ekipleri tarafından yapıldığı öne sürülürken, yetkililerin açıklamaları ve nakil sürecine ilişkin bilgilerin takip edilmesi bekleniyor.

EYÜPSULTAN&#039;DA AĞAÇLARIN KESİLDİĞİ İDDİA EDİLEN TRAMVAY GÜZERGAHI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

EYÜPSULTAN'DA AĞAÇLARIN KESİLDİĞİ İDDİA EDİLEN TRAMVAY GÜZERGAHI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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