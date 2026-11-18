yapılan çalışmalar:

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü tarafından, DSİ 243. Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Ardahan merkez ve ilçelerinde taşkın riskini en aza indirmek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Gürçayır Mahallesi, Kura Nehri, Ardahan Üniversitesi, Göle ve Posof bölgelerinde taşkın koruma, dere ıslahı, taş tahkimatı ve rüsubat temizliği çalışmaları tamamlandı.

Tamamlanan müdahalelerin yanı sıra, Ardahan Merkez Ağzıpek Köyü’nde 800 metre uzunluğunda taş tahkimatı çalışmaları devam ediyor. DSİ ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek ihtiyaç duyulan noktalarda iş makineleriyle zamanında müdahalelerde bulunuyor.

hedefler ve müdahale biçimi:

Yürütülen çalışmalarla dere yataklarının su akış kapasitesi artırılarak taşkınların önüne geçilmesi; bununla birlikte can ve mal güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Taş tahkimatı ve rüsubat temizliği gibi uygulamalarla hem yerleşim alanları hem de tarım arazilerinin korunmasına öncelik veriliyor.

DSİ’den Ardahan’da sel ve taşkınlara karşı önleyici çalışma