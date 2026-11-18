İncirliova'da altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yatırım, Sandıklı Mahallesi'ni merkez alarak ilçenin altyapısını baştan sona yenilemeyi hedefliyor. Proje, hem mevcut şebekelerin kapasitesini yükseltmeyi hem de olası taşkın ve arızalara karşı dayanıklılığı artırmayı amaçlıyor.

projenin kapsamı:

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada toplam 1 milyar 300 milyon Türk Lirası yatırım bedeli ayrıldı. Proje sahasında 38 bin 800 metre kanalizasyon hattı ve 9 bin 900 metre yağmursuyu hattı inşa ediliyor. Yapılan planlamaya göre altyapı tamamlandığında yaklaşık 54 bin vatandaş daha güvenli ve güçlendirilmiş altyapı hizmetlerinden faydalanacak.

saha çalışmaları ve uygulama:

ASKİ ekipleri, projeyi eş zamanlı olarak 6 farklı noktada yürütüyor; bu sayede hem iş takvimi hızlandırılıyor hem de günlük yaşamın etkilenmesi en aza indiriliyor. İş akışında hat yenileme, yeni hat döşeme ve yağış yönetimine yönelik drenaj çalışmaları öncelikli olarak ele alınıyor.

başkanın değerlendirmesi:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde benzer yatırımların süreceğini vurgulayarak 17 ilçenin tamamında çalışmaların devam ettiğini, hemşehrileri hizmetlerle buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, İncirliova'daki yatırımın kentin bugününe ve geleceğine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Proje tamamlandığında ilçe içindeki altyapı kapasitesinin artmasıyla birlikte hem günlük hayatın konforu hem de uzun vadeli kentsel dayanıklılık açısından somut iyileşmeler bekleniyor. ASKİ'nin uyguladığı etaplama ve eş zamanlı çalışma yöntemi, hizmetin daha hızlı ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE 1 MİLYAR 300 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA YÜRÜTÜLEN PROJEDE 38 BİN 800 METRE KANALİZASYON VE 9 BİN 900 METRE YAĞMURSUYU HATTI YAPILIRKEN, ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIĞINDA 54 BİN VATANDAŞIN ALTYAPI HİZMETİ GÜÇLENECEK.