Ardıçten yontulan mezar başlıkları: Dodurga'da 150 yıllık ağaç geleneği

Dodurga mezarlığında ardıç başlıkları

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi mezarlığında bulunan ve ardıç ağacından yontularak hazırlanmış yaklaşık 150 yıllık mezar başlıkları, bölgenin kültürel belleğinde dikkat çeken bir örnek teşkil ediyor. Bu başlıklar, hem işçilik hem de seçilen malzeme açısından yerel geleneklerin sürekliliğini gösteriyor.

ağaç kültünün izleri:

Mezar başlıkları, Türklerin İslamiyet öncesi inanç sistemlerinde merkezi bir yere sahip olan Gök Tengri ve Şamanizm bağlantılı "Ağaç Kültü" geleneğinin Anadolu'daki somut izleri arasında değerlendiriliyor. Yapıları, taş mezar yaptırmaya imkânı olmayan ailelerin tercihleriyle ya da Orta Asya'dan taşınan ritüel ve sembolik uygulamaların devamı olarak anlam kazanıyor.

bölgede kullanım ve dayanıklılık:

Aşınmaya ve doğa şartlarına karşı dayanıklı olduğu bilinen ardıç odunu, bu başlıkların uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Benzer uygulamaların yalnızca Dodurga ile sınırlı kalmayıp Acıpayam, Çardak, Bozkurt ve Baklan gibi çevre köy mezarlıklarında da görüldüğü tespit edildi; bu yaygınlık, yerel etnografyanın zenginliğini ve kültürel sürekliliği ortaya koyuyor.

Uzmanlar, bu tür ahşap mezar başlıklarının korunmasının bölgenin tarihsel belleğinin sürdürülmesi açısından önemli olduğunu vurguluyor. Ardıç mezar başlıkları, hem yerel topluluklar için kimlik unsuru hem de araştırmacılar için değerli bir etnografik kaynak niteliği taşıyor.

DENİZLİ’DE 150 YILLIK ŞAMANİZM İZLERİ: ARDIÇ AĞACINDAN MEZAR BAŞLIKLARI DİKKAT ÇEKİYOR