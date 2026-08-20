Arılı kovanlar sahada: Söke 2026 desteklemesine yönelik tespit çalışması

saha çalışması ve amaçları:

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026 yılı arılı kovan desteklemesine esas teşkil edecek tespit çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, müdürlük bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından yürütülüyor; ilçedeki arılı kovanlar sahada tek tek kontrol edilerek kayıt altına alınıyor.

Uygulama, üreticilerin arılı kovan desteklemelerinden eksiksiz şekilde yararlanabilmesi ve arıcılık faaliyetlerinin doğru şekilde kayıt altına alınması hedefiyle planlandı. Bu sayede hem hak edişlerin doğruluğu sağlanacak hem de sektörün sürdürülebilirliği güçlendirilecek.

tespit ve kayıt sürecinin işleyişi:

Çalışma kapsamında görevli ekipler, kovanların konumunu, sayısını ve kayıt bilgilerini sahada güncelliyor. Kayıt dışı veya eksik bildirimi olan üreticilerle iletişime geçilerek veriler düzeltiliyor; tespit edilen her arılı kovanın kaydı, destekleme değerlendirmesinde temel belge niteliği taşıyor.

üreticilere hatırlatma ve planlama:

İlçe Müdürlüğü, üreticilerden arılı kovanlarını tespit çalışmalarına hazır bulundurmalarını, mevcut kayıt bilgilerinin güncelliğini kontrol etmelerini ve görevli teknik personele gerekli desteği sağlamalarını istedi. Yetkililer, kayıt altına alınan her arılı kovanın hem üreticilere sağlanacak destekler hem de arıcılık sektörünün sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "İlçe Müdürlüğümüzce arıcılığın geliştirilmesi, arı yetiştiricilerimizin desteklenmesi ve sürdürülebilir üretimin sağlanması amacıyla sahada çalışmalarımız devam ediyor". Yetkililer, yürütülen çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE, 2026 YILI ARILI KOVAN DESTEKLEMESİNE ESAS TEŞKİL EDECEK ARILI KOVAN TESPİT ÇALIŞMALARI İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE SÜRDÜRÜLÜYOR.