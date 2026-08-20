Küçükaltıağaç yakınlarında bozayı iddiası, köy halkı uyarıldı

Köyden gelen uyarı:

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küçükaltıağaç köyü yakınlarında bir bozayının görüldüğü iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde Subaşı köyü çevresinde de benzer gözlemlerin paylaşıldığı belirtildi.

Sosyal medya duyurusu ve vatandaşlara çağrı:

Köyün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşlar dikkatli olmaya davet edildi ve ayıyı görenlerin vakit kaybetmeden yetkililere haber vermeleri istendi. Paylaşımda, olası karşılaşmalarda ayılara yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı.

Resmi doğrulama bekleniyor:

Bölgede bozayının varlığına ilişkin henüz resmi makamlar tarafından bir doğrulama yapılmadı. Yetkililerden gelecek açıklama beklenirken, köy sakinlerinin ve bölgede dolaşanların tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

BOZ AYI MERİÇ