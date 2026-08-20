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Küçükaltıağaç yakınlarında bozayı iddiası, köy halkı uyarıldı

Meriç ilçesi Küçükaltıağaç köyü yakınlarında bozayı görüldüğü öne sürüldü; köy hesabından uyarı yapıldı, yetkililere haber verilmesi istendi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Küçükaltıağaç yakınlarında bozayı iddiası, köy halkı uyarıldı

Köyden gelen uyarı:

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küçükaltıağaç köyü yakınlarında bir bozayının görüldüğü iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde Subaşı köyü çevresinde de benzer gözlemlerin paylaşıldığı belirtildi.

Sosyal medya duyurusu ve vatandaşlara çağrı:

Köyün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşlar dikkatli olmaya davet edildi ve ayıyı görenlerin vakit kaybetmeden yetkililere haber vermeleri istendi. Paylaşımda, olası karşılaşmalarda ayılara yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı.

Resmi doğrulama bekleniyor:

Bölgede bozayının varlığına ilişkin henüz resmi makamlar tarafından bir doğrulama yapılmadı. Yetkililerden gelecek açıklama beklenirken, köy sakinlerinin ve bölgede dolaşanların tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

BOZ AYI MERİÇ

BOZ AYI MERİÇ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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