Küçükaltıağaç yakınlarında bozayı iddiası, köy halkı uyarıldı

Köyden gelen uyarı:
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küçükaltıağaç köyü yakınlarında bir bozayının görüldüğü iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde Subaşı köyü çevresinde de benzer gözlemlerin paylaşıldığı belirtildi.
Sosyal medya duyurusu ve vatandaşlara çağrı:
Köyün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşlar dikkatli olmaya davet edildi ve ayıyı görenlerin vakit kaybetmeden yetkililere haber vermeleri istendi. Paylaşımda, olası karşılaşmalarda ayılara yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı.
Resmi doğrulama bekleniyor:
Bölgede bozayının varlığına ilişkin henüz resmi makamlar tarafından bir doğrulama yapılmadı. Yetkililerden gelecek açıklama beklenirken, köy sakinlerinin ve bölgede dolaşanların tedbirli olması gerektiği kaydedildi.
BOZ AYI MERİÇ
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