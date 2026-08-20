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Sıcak asfalt çalışmaları Mahmutlar Atatürk Caddesi'nde etap etap tamamlanıyor

Alanya Belediyesi, Mahmutlar Atatürk Caddesi'nde etaplı sıcak asfalt serimi yapıyor; Yangılı Mezarlığı–Mevlana Kavşağı arası tamamlanıp yol trafiğe açıldı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Sıcak asfalt çalışmaları Mahmutlar Atatürk Caddesi'nde etap etap tamamlanıyor

çalışmanın kapsamı:

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen sıcak asfalt serim çalışmaları, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde etaplar halinde sürüyor. Müdürlük, daha önce Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesindeki çalışmayı verilen tarihten önce tamamlamış; şimdi önceliği Mahmutlar'ın ana ulaşım hattına verdi.

tamamlanan etap:

Vatandaş talepleri doğrultusunda başlatılan çalışmalar, Yangılı Mezarlığı–Mevlana Kavşağı arasındaki bölümde tamamlandı ve bu kısım yeniden trafiğe açıldı. Yüzey yenileme işlemi, hattın kullanım konforunu artırmayı ve sürüş güvenliğini iyileştirmeyi amaçlıyor.

plan ve hedefler:

Proje için toplam 35 günlük çalışma planı öngörülürken, hattın 10 Eylül'de bitirilmesi hedefleniyor. Şu an paralel yürütülen hazırlık ve serim çalışmalarıyla asfalt işlemi hızla ilerliyor; belediye yetkilileri, tamamlanan etaplarla birlikte Atatürk Caddesi'ndeki yol sorunlarının kademeli olarak giderileceğini belirtiyor.

ALANYA BELEDİYESİ’NİN, MAHMUTLAR MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ’NDE ETAP HALİNDE YÜRÜTTÜĞÜ SICAK ASFALT...

ALANYA BELEDİYESİ’NİN, MAHMUTLAR MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ’NDE ETAP HALİNDE YÜRÜTTÜĞÜ SICAK ASFALT SERİM ÇALIŞMALARI HIZLA İLERLİYOR. YANGILI MEZARLIĞI-MEVLANA KAVŞAĞI ARASINDAKİ HATTA ÇALIŞMALAR TAMAMLANIRKEN, YOL HİZMETE AÇILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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