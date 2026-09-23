Tepecik'te sinema otoparkında nostalji günleri başlıyor

etkinlik genel bakış:

Bodrum'un Tepecik Mahallesi Gerence Sokak üzerindeki, uzun yıllar kentte kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmış olan Sinema Otopark (Yeni Sinema) alanında Bodrum Belediyesi tarafından yeniden sinema etkinliği düzenleniyor. Organizasyonda koleksiyoner Ali Şengün, Cinemarine Sinemaları Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin ve Sinema Otopark işletmecisi Ahmet Özkeskin katkı sağlıyor.

program:

Etkinlik iki gün boyunca, yerel kimliğe ve sinema tarihine odaklanarak izleyicilere nostaljik bir akşam sunacak. 25 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Bodrum'da çekimleri yapılan ve ilk gösterimi 1976'da gerçekleşen Bodrum Hakimi izleyiciyle buluşacak. 26 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de ise 1974 yapımı Yazık Oldu Yarınlara gösterilecek. Her iki gösterim de dönemin oyuncu kadrosunu ve Bodrum'un geçmişine yapılan görsel bir yolculuğu öne çıkarıyor.

sergi ve mekanın hafızası:

Etkinlik mekanında, daha önce düğün organizasyonları ve açık hava gösterimleri için kullanılan gösterim duvarı ile tarihi gösterim cihazları korunarak saklanıyor. Eski Bodrum Arşivi koleksiyoncusu Ali Şengün'ün koleksiyonunda yer alan nostaljik "Yeni Sinema" fotoğraflarıyla birlikte, yerel halkın arşivlerinden seçilen fotoğraflar da sergilenecek; böylece katılımcılar görsel malzemelerle kent hafızasına dair izleri yeniden görme fırsatı bulacaklar.

Etkinlik ücretsiz olup, Bodrum'un kültürel ve toplumsal hafızasını canlandırmak amacıyla açık davet yapılıyor. Geçmişin izlerine tanıklık etmek ve 1970'lerin sinema atmosferini yaşamak isteyen tüm sanatseverler ve ziyaretçiler etkinliğe davetlidir.

BODRUM’A NOSTALJİK SİNEMA GÜNLERİ DÜZENLENİYOR