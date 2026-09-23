Fatih’te sanatla hafıza: Süleyman Mansur’un işgal ve direniş sergisi

Süleyman Mansur’un "İşgal ve Direniş Sanatı" Fatih’te

Çağdaş Filistin sanatının uluslararası tanınan isimlerinden Süleyman Mansur, "İşgal ve Direniş Sanatı" başlıklı sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Filistin Sanat Günleri kapsamında gerçekleşecek etkinlikler dizisi, 24 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında Medrese Davutpaşa mekanında izlenebilecek.

Program ve açılış:

Serginin açılışı 24 Eylül Perşembe günü saat 19.30'da yapılacak. Açılışa Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan de katılacak. Gazeteci Zeynep Türkoğlu sunuculuğunda gerçekleşecek programda ressamlar Cemal Toy ve İlhami Atalay konuşma yapacak. Ayrıca Cemal Toy, açılış kapsamında 15 çocukla Filistin temalı özel bir resim atölyesi düzenleyecek.

Açılışın ardından saat 20.30'da, Filistin, işgal, direniş ve sanat ilişkisini farklı yönleriyle değerlendirecek ilk panel gerçekleştirilecek. Program, sanat aracılığıyla hafızanın nasıl aktarıldığına odaklanan etkinlikler silsilesi olarak planlandı.

Etkinlikler, atölyeler ve kapanış:

Filistin Sanat Günleri boyunca iki panelin yanı sıra çeşitli atölye ve gösterimler izleyiciyle buluşacak. Programa göre Zeynep Tuna bendir atölyesi, Ayşe Şahinboy tiyatro atölyesi, Filistin sineması gösterimleri ile Ayla Aydemir ve Grup İnci tarafından yapılan Filistin şiirleri ve müzik dinletisi yer alacak. Etkinliklerde ayrıca Bağımsız Sanat Vakfı sanatçılarının performansları da sunulacak. Günler, 3 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek sanatçı performanslarıyla sonlanacak ve Mansur’un sergisi de aynı tarihe kadar ziyaret edilebilecek.

Süleyman Mansur, 1947'de Filistin'in Birzeit kentinde doğdu ve 1970'lerden bu yana eserlerinde Filistin halkının toprakla kurduğu bağı, işgal ve yerinden edilme deneyimini işlemeye devam ediyor. Eserleri dünyanın farklı ülkelerinde sergilenmiş olan sanatçı, 2024 yılında Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülüne layık görülmüştü.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan programla ilgili değerlendirmesinde, Filistin meselesinin sadece güncel gelişmeler üzerinden değil; tarihi, kültürü, sanatı ve hafızasıyla ele alınmasının önemine vurgu yaptı ve genç kuşaklarla bu hafızayı resimden sinemaya, şiirden müziğe farklı disiplinler aracılığıyla buluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Tüm sanatseverler Medrese Davutpaşa’ya davet edildi.

ÇAĞDAŞ FİLİSTİN SANATININ ULUSLARARASI ALANDA TANINAN İSİMLERİNDEN SÜLEYMAN MANSUR’UN "İŞGAL VE DİRENİŞ SANATI" SERGİSİ, FATİH BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN FİLİSTİN SANAT GÜNLERİ KAPSAMINDA 24 EYLÜL’DE MEDRESE DAVUTPAŞA’DA SANATSEVERLERLE BULUŞACAK.